Dobříš tak nadále čeká na venkovní výhru a letos přivezla ze hřišť soupeřů pouze bod. Hůře jsou na tom pouze Ostrov a Rakovník, kteří mají v této statistice nulu. „Nevím, čím to je. Poslední zápasy venku byly relativně dobré herně, ale pořád vzadu děláme zbytečné chyby,“ uzavřel Weber. Příští týden přivítá se svými spoluhráči doma Louny, následně pojedou do Slaného a podzimní část ukončí na vlastním trávníku se Štětím.

Na druhou stranu ale svůj tým párkrát podržel. Při jednom z gólů před tím zachytil bezprostřední hlavičku po standardní situaci, na dorážku už však neměl nárok. Po změně stran podržel zkraje druhé půle Dobříš. Od toho tam jsem. Nejhorší je, že jako gólman můžu chytit pět, šest šancí, ale když udělám tři chyby, tak v devadesáti procentech dostaneme gól,“ přemítal Weber. Hosté se díky němu dostali zpět na chvíli do zápasu, když po rohu snížil Puchmajer. Vzápětí ale domácím vrátil třígólový náskok Novotný a bylo rozhodnuto.

Tentokrát ale v Praze začali slibně, když se z pravé strany prosadil Junek. Domácí ale ještě do přestávky rázně odpověděli a čtyřmi góly za dvacet minut dali jasně najevo, že tři body zůstanou v hlavním městě Česka. „ Góly jsme jim věnovali. Přestali jsme hrát, špatně bránili, málo důrazu, domácí na něm přibrali. Takticky jsme se nechytali s jejich náběhy po stranách,“ poznamenal Weber.

Do Prahy už raději ne. Dvakrát zajela Dobříš v podzimní části do hlavního města a v obou případech si odvezla gólové příděly. V srpnu zkraje sezony ji Aritma zabalila na cestu čtyři branky, Meteor ji ještě o jednu předčil a trefil se pětkrát. „Hlavně, že už nebudeme hrát ráno. Dopolední zápasy nám dělají problém. Přejedeme u nás benzínku a končíme,“ ušklíbl se sarkasticky brankář Radim Weber.

Fotbalisté Dobříše sice vstoupili lépe do 11. kola Divize B na půdě Meteoru, úvodní trefou ale spíše probudili domácí. Pražané ještě do přestávky stihli razantně otočit vývoj duelu na svou stranu čtyřmi góly a nakonec si pohlídali vítězství 5:2. Zároveň přeskočili svého soupeře o bod v tabulce.

