Dvě branky Haase v rozmezí tří minut dávaly dlouho naději Sedlčanům na bodový zisk ve třetím utkání z posledních čtyř. Střelec hostů nejprve hlavičkou srovnal a vzápětí uklidil do brány centr Habarta. Viditelně zaskočená Doubravka mohla inkasovat znovu, Habartova dalekonosná střela však minula domácí svatyni.

Aktivitu Tatranu začala po přestávce mírnit nucená střídání. Ze hřiště postupně museli odejít Krotil nebo dvougólový Haas a domácí začali mít převahu. Ta se jim vyplatila v 73. minutě, kdy Čipera zbytečně přišel o balon a Fleissig z rychlého protiútoku srovnal.

Hosté se mohli opět vrátit do vedení. Kouklíkovu hlavičku ale zneškodnil gólman Doubravky Luhový a pět minut před koncem Sirotek v brejku trestuhodně minul branku, za což Sedlčany zaplatily nejvyšší cenu. Smolař utkání Čipera místo razantního odkopu znovu přišel o míč. Dokonalé nabídky využil Roubal a zajistil domácím tři body. Tatran byl od remízy krůček. Díky ni by se odpoutal z poslední pozice, takhle na ní dál zůstává. O to důležitější bude nadcházející víkendový souboj v Berouně.

Doubravka – Sedlčany 3:2 (1:2)

Branky: 19. Krejčí, 73. Fleissig, 90. Roubal – 22. a 25. Haas. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Šmat. Diváci: 100.

Sestava: Dřevojan - Repetný, Sosnovec, Krotil (46. Brotánek), Novotný, Soldát, Kdolský (70. Kouklík), Dvořák (79. Sirotek), Hanuš, Habart, Haas (60. Čipera).