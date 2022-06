Ono pokud nezvládnete zápas ve Dvoře Králové, tak hattrick bude k ničemu …

Je to tak, že bude k ničemu. My jsme ale potřebovali vyhrát a nekoukat se na ostatní a musíme zvítězit i příští týden, abychom se zachránili

Co bylo klíčové proti Benátkám?

Myslím, že rozhodlo naše nasazení oproti nim. Na nich bylo vidět, že jim nešlo o nic a nám o všechno.

Navíc k tomu i váš výborný vstup do zápasu. Už poněkolikáté na jaře jste měli parádní první poločas …

To je taky pravda. Musíme dát gól jako první, jinak se trápíme, takže to je taky pro nás důležité.

S Benátky navíc padl hodně brzy. Spadlo to z vás tedy?

Myslím si, že druhý nás uklidnil úplně. Po prvním jsme ještě byli zjančení, pak jsme se zklidnili a z penalty jsme přidali třetí a půli jsme dohráli. Začátek druhé byl nervózní a myslím, že jsme utkání kontrolovali a zvládli.

Vyústila nervozita ve snižující gól Benátek?

Myslím si, že ano. Ani ne ne nervozita, jako spíš naše herní křeč. Nevěděli jsme, co hrát a Benátky zvýšily obrátky a my jsme byli tošku zaskočení. Zápas jsme ale zvládli pouze s jedním gólem a to se počítá.

Co jste si říkali po inkasovaném gólu?

Nevím, co kluci, ale já jsem je povzbuzoval věděl jsem, že tenhle zápas neztratíme. Se mnou to nic neudělalo, ale byl jsem rád, že jsme dali gól na 4:1.

Tím jste zkompletoval hattrick. Jak bude drahý?

Myslím, že za něj máme pětistovku.

Co udělat pro to, aby nepřišel vniveč?

Určitě hrát se stejným nasazením jako teď. My hrajeme domácí zápasy úplně jinak než venku, nedokážu vysvětlit proč. Tady to prostě známe a dáme první gól a pak se daří. Tam prostě začít od začátku, vstřelit rychle branku. To je klíč k zápasu.

Oba týmy přeci jen budou bojovat o záchranu. Co od toho zápasu očekáváte?

Nedokážu tipovat, ale myslím si, že se bude hrát taktický souboj. Rozhodne jeden gól, kdo ho dá. Možná tam budou nějaké kalkulace, že by někomu mohla stačit remíza. Jedeme tam vyhrát.

Ona remíza teoreticky stačit ani jednomu týmu. Bude utkání o to zataženější?

Myslím, že tomu tak bude.

Jaké si dáváte procentuální šance na záchranu?

Za celý tým určitě stoprocentní a věřím tomu.