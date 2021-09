„Dvakrát jsme ztratili dvoubrankové vedení, ale objektivně vzato, remíza je spravedlivá,“ přiznal na straně Českého Brodu vedoucí mužstva Jan Křen.

„Prvních dvacet minut byli hosté lepší, pak se hra vyrovnala a hrálo se pouze mezi vápny bez výraznějších šancí. Gólově udeřilo na konci první půle, kdy Nekolný vysunul Šolaju po pravé straně, který odcentroval do pokutového území a Sklenička poslal domácí do vedení. Třicet sekund po návratu z kabin si oba hráči role vyměnili. Šolaja poslal míč Skleničkovi a ten upravil na 2:0.

Čtvrt hodiny byli hosté jak opaření a do hry se dostávali ztuha, až postupem času. Nejprve Přibyl chytil tutovku hostů a zanedlouho skončil dobříšský pokus na břevně. Následovala tříminutová branková smršť, kterou načal Procházka. Po něm dostal Šolaja míč do ulice a nadvakrát proměnil. Ihned po rozehrání vrátil soupeře do hry vlastní gól domácích v podání Štětiny. A za pasivitu přišel trest v závěru utkání, kdy po centru z pravé strany přeskočil všechno Puchmajer a hlavou vyrovnal na konečných 3:3. Nečekaná dělba bodů se tak stala skuetečností.

Ve vloženém úterním kole hraje Dobříš opět venku. Tentokrát zavíta na půdu Březové.

Branky: 40. Sklenička, 46. a 78. Šolaja – 75. Procházka, 78. vlastní Štětina, 90. Puchmajer. Poločas: 1:0.

Dobříš: Weber - Procházka, Pokorný, Talůžek, Puchmajer (90. Čížek), J. Šrain (77. Janda), Junek (60. Knyzaev), Macháč, V. Šrain (46. Kilián), Masopust, Kozohorský (60. Horáček).