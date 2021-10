Historická výhra! Ústřel levačkou přinesl Tochovicím tři body

Konečně se dočkali! Fotbalisté Tochovic slaví v 11. kole Divize C první vítězství, když doma porazili Kosmonosy 2:1. Do zápasu sice vstoupili lépe hosté, domácí ale stihli ještě do poločasu výsledek otočit. O historicky první vítěznou branku ve čtvrté nejvyšší soutěži se postaral Miroslav Čížek.

Tochovice poprvé v divizi vyhrály. Doma porazily Kosmonosy 2:1. | Foto: Ondřej Jícha

„Přepište dějiny!“ vykřikl dnes už legendární větu sportovní komentátor Robert Záruba po vítězství hokejistů na zimních olympijských hrách v Naganu. Stejná slova si mohly nyní zařvat celé Tochovice, neboť místní fotbalový klub se dočkal konečně vítězství, které mu několikrát v minulých kolech uteklo těsně v závěru. Tentokrát už domácí dotáhli zápas do vítězného konce. „Je to úžasné! Konečně tři body,“ jásal po zápase autor rozhodujícího gólu Miroslav Čížek. Ač jako ortodoxní pravák se prosadil překvapivě levačkou. „Ustřelil jsem se,“ prohlásil se širokým úsměvem. A měl proč. Tochovice už několikrát sahaly po vítězství. V Kutné Hoře je o něj připravila poslední možná akce domácích. Doma s Letohradem inkasovaly vyrovnávací branku v 88. minutě. Do třetice si ale výhru uhlídaly. „Šli jsme si pro ní od prvního zápasu, ale pořád nám unikala. Vždy jsme dostali gól v závěru,“ řekl Čížek. Lehká nervozita na domácích kopačkách se projevila hlavně v závěrečné fázi zápasu. Posledních dvacet minut bylo z pohledu domácích hodně nervózní. „Měli jsme v hlavách, že už nechceme mít zase pouze bod,“ připustil Čížek. Hráče musel několikrát uklidňovat ze střídačky i trenér Zárybnický. V jedenáctém kole už ale tříbodový zisk přišel. A byl důležitý, neboť předposlední Náchod doma porazil Dvůr Králové a případná propast sedmi bodů Tochovic už by byla kritická. Takhle jsou stále na dostřel. Po zápase tak s hráči mohla oslavovat celá vesnice a hráči odcházeli za mohutného potlesku. „Obrovská motivace a teď už to bude jenom lepší,“ doufá Čížek a trochu euforicky si přál, aby jeho tým dokonce podzimní části získal plný počet bodů, což znamená vyhrát hned třikrát. Tochovice – Kosmonosy 2:1 (2:1) Branky: 28. Sýkora, 38. Čížek – 18. Fabián. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Zadinová. Diváci: 150. Tochovice: Matějka – Vokurka, Mourek (92. Beran), Pazderník, Balík, Sirotek (82. Matoušek), Vašek, Dušek, Sýkora (68. Ivaník), Benda, Čížek.