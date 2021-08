„Podělali jsme si to. Tohle byl zápas na vyhrání,“ uvědomoval si po utkání trenér Zárybnický .Pro oba se jedná ale o málo, protože i po pátém kole uzavírají tabulku divize C se dvěma získanými body.

Tochovice zaspaly start zápasu, nicméně na úvodní trefu Marka dokázal rychle odpovědět Dušek. Hosté navíc dokázali otočit utkání ve svůj prospěch, když zkraje druhé půle zaběhl Sirotek za obranu domácích a v úniku bez problémů prostřelil Malého.

Vedení dodalo svěřencům kouče Zárybnického jistotu, nicméně uklidňující třetí gól nepřicházel a to ani po další slibné šanci Sirotka. Tochovice měly zápas pod kontrolou a Kutná Hora se těžko dostávala k ohrožení Berana. Na svou šanci si však počkala až do úplného závěru.

V 94. minutě přišla standardní situace, na kterou si naběhl Zelenka a hlavičkou rozhodl o dělbě bodů. „Tohle byl zápas na vyhrání. Pokud ale neproměníme šance, které máme, tak je to špatné. Mohli jsme klidně vyhrát klidně pět nebo šest jedna i k úctě k soupeři,“ smutnil po zápase kouč Zárybnický.

Pro oba celky je remíza málo. Po pěti odehraných kolech mají na kontě shodně dva body a uzavírají tabulku divize C na patnáctém, respektive šestnáctém místě. Tochovice mají akorát o branku horší skóre a jsou poslední. „Když i tenhle zápas skončí po bodu, tak to není ideální. Byli jsme herně dobří, dostávali jsme do vyložených šancí, a když nepotrestáme, tak on potrestá nás,“ litoval trenér Tochovic.

Sám ví, že po pěti kolech je na hodnocení ještě brzy. Přesto ale úvod divize Zárybnickému leccos naznačil. „Je tam obrovská kvalita a pro nás škola. Přál bych, aby kluci nepodlehli neúspěchům, učili se a našli si svou cestu,“ vyslovil Zárybnický.

Sparta Kutná Hora – SK Tochovice 2:2 (1:1)

Branky: 3. Marek, 94. Zelenka – 14. Dušek, 47. Sirotek. Rozhodčí: Kvaček – Depeš, Schmeiser. ŽK: 4:4. Diváci: 135.

Tochovice: Beran – Pazderník (76. Mourek), Balík, Jendruščák (85. Vokurka), Sirotek, Vašek, Dušek, Janů, Benda, Čížek, Matoušek (90. Matějka).

ONDŘEJ JÍCHA