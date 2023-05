V jejich podání už tradiční záležitost. Fotbalisté Tochovic předvedou solidní výkon, ale sami se v něm shodí a odejdou poraženi. Stejný scénář se opakoval i v Soběslavi. Nadějný začátek přišel vniveč soupeř z jihu Čech vyhrál po divoké přestřelce 4:2. Pět gólů už přitom padlo v prvním poločase.

Tochovicím se na jaře vůbec nedaří. | Foto: Ondřej Jícha

Už od začátku se hrálo od podlahy a padalo hodně gólů. Běžela osmá minuta a Tochovice vedly 2:1. Slibný start, který naznačoval jeden z mála světlých okamžiků na jaře ale přinesl další temné okamžiky, byť i po vyrovnání se odehrával dál atraktivní fotbal. Hrálo se nahoru dolu. „Bohužel gól na 2:2 byl jak jinak po naší velké chybě. Místo toho, aby se šlo do útoku, tak inkasujeme,“ naříkal kouč Erik Šlechta.

Definitivně hotovo! Doubravka dala Tochovicím razítko sestupu z divize

Ještě do poločasu se domácí dostali do vedení, které si následné udrželi až do konce. „Z krásně rozehraného zápasu jsme udělali naší klasiku. Máme výborné momenty a pak ty, které si nemůžeme prostě dovolit,“ smutnil Šlechta. I v Soběslavi srazily Tochovice vlastní minely a výpadky, za které opět draze zaplatily. „Ty chyby nás sráží dál a dál. Dokud tam budou, tak můžeme dělat cokoliv. Soupeř byl kvalitní do útočné fáze, která vypadala od nich dobře,“ poznamenal Šlechta.

V šedesáté minutě zvýšil Filip Vaněk na 4:2 pro domácí a Soběslav si následně vedení pohlídala a dovedla do vítězného konce. Tochovice prohrály už osmý zápas v řadě a na jaře už desátý z dvanácti. Do toho navíc stále řeší problémy se složením sestavy. „Když připočtu počet zraněných kluků, co jsou mimo, a ty, co hrají pod prášky, tak jsme teď v opravdu těžké situace a zápasy si děláme ještě těžší,“ uzavřel tochovický kouč.

Soběslav – Tochovice 4:2 (3:2)

Branky: 29. a 34. D. Vaněk, 5. Hájek, 60. Vaněk – 4. Čížek, 8. Krotký. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Klátil – Popelka, Guntiš. Diváci: 100.