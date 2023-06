Hattrick na rozloučenou v posledním kole. Jak ho berete? Určitě udělá radost. Alespoň jsme vyhráli. Už je jasné, že padáme, což mě mrzí, protože se nám jaro vůbec nepovedlo. Musíme teď udržet stávající kádr. Doufám, že seženeme nějakou posilu a za rok se vrátíme zpátky do divize.

Byl největší problém v domácích zápasech?

Loni jsme většinou v Divizi C domácí zápasy zvládali. Letos tomu tak nebylo. Ani ne tak z herních důvodů. Troufám si říct, že jsme vždy byli lepší tým až na Lom. Rozhoduje se ale ve vápnech, ne před nimi. Až na poslední zápas, kdy nám tam padlo všechno, co mohlo.

Dvacet gólů za sezonu v divize je celkem slušný počin ne?

Řekl bych, že se mi povedl podzim mnohem víc. Dokázal jsem klukům i pomoct. Pak jsem byl zraněný. Neabsolvoval jsem vůbec přípravu, takže jsem se do toho dostával postupně. Vstřelil jsem asi pět gólů z penalt, ze hry moc a nebyl jsem týmu schopen tolik pomoci.

Když ale odečteme trefy z penalt, tak se trefit patnáctkrát ze hry je celkem parádní. Každý druhý zápas gól. Na útočníka solidní.

Ještě k tomu hraji nějaké zápasy na křídle (směje se). Dvacet gólů je hezkých. Chtěl jsem dohnat Musiola, což se nepovedlo.

Video: Labutí píseň Tochovic. Výhrou nad Horní Břízou se rozloučily s divizí

Kvůli tomu vám spoluhráči přenechali i penaltu, vy jste ale dvě zahodil.

Porušili jsme pravidlo. Většinou byla penalta na Dominika Duška a já jsem všechny proměnil. Teď byly poslední dvě byly na mě, vzal jsem si je a nedal. Chtěl jsem mu jí přenechat, ale z lavičky se ozvalo, že mi chybí dva góly na nejlepšího střelce, tak jsem na ní šel a dopadla mizerně.

Měl jste při penaltě v hlavě, že se můžete dostat do čela střelců?

Tuhle informaci jsem se dozvěděl o půli. Koukal jsem na statistiky a kluci mi řekli, že mi chybí dva góly. Samozřejmě, že jsem chtěl. Ale i po té vynechané přípravě to bylo složité.

Jak bylo psychicky náročné táhnout tým, když jste hráli pořád takhle dole?

Strašně těžké. Možná jsem spoluhráče trošku zklamal, protože jsem nebyl tahoun, terým bych měl být, jako tomu bylo na podzim. V hlavě jsem byl trošku odevzdaný. Když už se ví, že čtyři kola před koncem se padá, tak v hlavě to je a je těžké hrát.

Jaké byly vaše představy, abyste byl spokojený?

Po třech pivech na dokopné jsem se sebou spokojený byl, ale jsem týmový hráč, a kdyby góly dával někdo jiný vyhrávali jsme, tak jsem mnohem šťastnější.

Tochovice opět trápily jistého postupujícího. Lom ale v závěru stejně skóroval

Navíc jste grilovali i prase. Dostal jste největší kus za zásluhy?

To nevím. Rozhodně jsem dal ale největší podíl do kasy, protože jsem dal zase hattrick. Takže mi ho kluci zase spočítají. Spíš to budu mít dražší, než abych něco dostal.

Bylo to hodně drahé?

Něco jsem zaplatit musel. Dostal jsem pár zbytečných žlutých karet, takže za ně taky. Víc ale bude platit čerstvý táta Pavel Ivaník, kterému se narodilo v týdnu miminko, takže to bude spíš na něm. O důvod k oslavě víc.

Těch karet jste nasbíral celkem devět, za co jste dostal?

Ani je moc nemám za zákroky, jako spíš za řeči. Jak jsme se bavili o tom tahounovi, tak člověk chce tým trošku víc vyhecovat a v nějakých zápasech mi přišlo, že jsme byli jako leklé ryby. Z tohohle pohledu toho bylo někdy až moc.

Dá se tohle do budoucna zlepšit?

Určitě, hlavně v mé hlavě. Jinak by tam frustrace nebyla, kdybychom neprohráli asi devět zápasů v řadě.