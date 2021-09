Na pozici nováčka ve vyšší soutěži se už vymlouvat nechtějí. Tochovice se prezentují pohledným fotbalem. V jejich zápasech padá hodně gólů a fanoušky musí bavit. Ale jak které. Atraktivní duely z hlediska vstřelených branek jsou sice fajn, ale je potřeba také sbírat body jinak počáteční nadšení s elánem brzy vyprchají a dostaví se horší myšlenky.

„Jsme rádi, že fotbal nějak vypadá. Hraje se ovšem na góly a ne na krásu. Nepodařilo se nám dotáhnout žádný zápas do úspěšného konce,“ mrzí kapitána Martina Vaška. I u něj ještě převládá optimismus. Do nadcházejícího zápasu si věří, stejně jako zbytek týmu. Tochovice na sobě pracují. Kolik ran ale ještě dostanou, ze kterých se dokáží vzchopit a jít dál?

Přitom chybělo málo a vše mohlo být veselejší. První zápas ve Velkých Hamrech se dal klidně odůvodnit nezkušeností, když Tochovice ztratily vedení 2:0. V Kutné Hoře nebo teď naposled s Horky nad Jizerou už ale nikoliv. Přijít v posledních minutách o výhru či alespoň remízu, jsou bolestivé údery na psychiku a pohodu v týmu. I Vašek tuší, že připsaných bodů do tabulky mělo být víc než jen dva.

Sráží je díry v obraně

„Působíme jako nováček. Děláme hloupé jednoduché chyby a dostáváme laciné góly. Dokud s tím něco neuděláme, tak to asi bude pořád,“ naříkal tochovický kapitán. S tím se dá jen souhlasit. I přes díry v obraně se dokáží Tochovice vždy vzchopit a zápas při nejmenším zdramatizovat. V ideálním případě srovnat. Musí se ale odstranit chyby v defenzivě, jinak se mohou dostat brzy do hlav hráčů deprimující myšlenky ohledně sestupu případně, že už se delší dobu nedaří a dostavit by se mohla psychická deka.

Tochovice šly přitom do divize se smělými ambicemi. Chtěly hrát klidný střed tabulky, ale jejich plány se kvůli ztrátě koncentrace či školáckým chybám v obraně zhroutily už nyní po čtvrtině soutěže. „Do této situace jsme se ale dostali sami a musíme se z ní nějak vyhrabat. Neskládáme zbraně, kvalitu máme,“ burcuje Vašek. Jen tak dál, proč ne? Vždyť na pozice, které jsou ve středu tabulky, ztrácí Tochovičtí sedm bodů. Stačí dvakrát vyhrát a jsou tam.

Nováčkovi divize chybí kromě bodů i střední generace hráčů v týmu. Do té se dá zařadit Sýkora a možná ještě Balík. Zkušenosti kádru dodávají zejména dva čtyřicátníci Jendruščák a Janů. Zbytek jsou mladí a nadějní hráči okolo dvaceti let, kteří se musí ještě otrkat a praxi z těžších zápasů teprve ještě nabrat. „Jasně jsme se však domluvili, že chceme divizi hrát takhle, jak tady jsme a nedělat posily, které k tomu nemají vztah. O to víc musíme pracovat,“ uzavírá kapitán Vašek.