Blbost, kterou nedělá. Pomohla intuice. Wágner na poslední chvíli změnil penaltu

Co ho ale mrzelo víc, že mu chybí v týmu více lídrů, kteří by si zodpovědnost či slovo, zejména v šatně, vzali na sebe a trochu tým probudili. Hráči totiž přišli do šatny mrtví. Tochovicím totiž na hřišti chyběl klasický motivátor Janů. „Musí říct si sami, že to takhle nejde. Hrajeme hezký fotbal, držíme balón. Pokazíme akci, ztratíme míč, dostaneme gól a všichni mlčí,“ posteskl si Šlechta.

S jeho výběrem bylo po změně stran hůř a hůř. Hned v úvodní minutě po zahájení druhého poločasu skórovali po dvaceti vteřinách domácí podruhé a Komárov měl dvoubrankový náskok. Tochovice přitom zahrávaly aut u vlastní brány. Míč ale trestuhodně propadl k Langovi. S jeho pokusem si sice Beran dokázal nadvakrát s vypětím všech sil poradit, avšak proti následné střele Vokáče byl bez nároku.

Další problém pro hosty přišel v 54. minutě, kdy Mourek začal kašlat krev. Musel být okamžitě vystřídán a raději poslán do nemocnice na vyšetření. Po zbytek zápasu měl celek z Berounska zápas plně pod kontrolou. V závěru přidal definitivní pojistku Březina. „Komárov nás předčil extrémně svým nasazením,“ uznal kouč Šlechta. Ten bude muset pozměnit plány, protože chtěl původně získat sedm bodů z posledních tří zápasů, nyní už může pouze šest a do Tochovic přijede k poslednímu podzimnímu zápasu druhý Lom, na něj se ale Šlechta těší.

Komárov – Tochovice 3:0 (1:0)

Branky: 18. Lukavský, 46. Vokáč, 90+1. Březina. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Cihlář – Šálková, Pena. Diváci: 312.

Tochovice: Beran – M. Čížek (83. Tošovský), Mi. Kynkor, Dušek, Ma. Kynkor (O. Matějka II), Mourek, J. Čížek, Matoušek (82. Krotký), Jendruščák, Sirotek, Pech (58. Hadáček).