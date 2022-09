Janeček tak vyměnil třetí nejvyšší soutěž za divizi. V létě to byl každopádně pro všechny fotbalové fanoušky velký šok, když ho jako trenéra Velvar nahradil Zdeněk Hašek. Janeček totiž strávil ve středočeském klubu dlouhých sedm let a s týmem postupně došel z A třídy až do ČFL.

„Absolutně jsem nečekal, že ve Velvarech skončím. Každým rokem jsme šli nahoru. Největší úspěch byl loni, kdy jsme skončili sedmí a měli jsme tři body ztrátu na páté místo. Tým se dal dohromady, vypadal velmi dobře. Přišel ale nový sponzor, který rozhodl, že tam chce mít svoje lidi,“ vysvětluje Janeček a přiznává, že na léta ve Velvarech bude vzpomínat v dobrém.

„Bylo to úžasných sedm let v mé trenérské kariéře. Na Velvary budu vzpomínat vždycky dobře, protože tam byla rodinná a klidná atmosféra. Děkuji předsedovi Davidu Vedralovi, pod kterým se mi pracovalo skvěle,“ říká a vrací se k poslední sezoně.

Šok ve Velvarech, Janečka vystřídá na trenérském postu Hašek!

„Loňský rok ve Velvarech byl úplně famózní. Trápili jsme Slavii Praha v poháru, kdy nám Stanciu dával tři góly a prohráli jsme 2:4. Celkově to byl ale velmi úspěšný rok pro Velvary.“

Teď už ale Janečka čeká úplně nová výzva. Po šestém kole divize totiž přebral ambiciózní Neratovice, které nevstoupily do ročníku příliš dobře. Úspěšný trenér se tak vrací tam, kde sám s profesionálním fotbalem končil.

„Neratovice mají nějakou historii a chtějí hrát dobrý fotbal. Pro mě je to výzva a zároveň velký závazek. Když jsem přijel do Neratovic, tak jsem tam poznal pár lidí, což je pro mě příjemné. Šel jsem do prostředí, které znám. Pokusíme se tam s kolegou Lukášem Soudkem nastartovat tým, abychom byli úspěšní a abychom hráli vršek divize. Chce to ale svůj čas, nějakou práci, zkvalitnit tým a přivést v zimě nějakou posilu,“ říká Janeček.

Výhra v derby už nepomohla, trenéra Brunclíka v Neratovicích střídá Janeček

Neratovický kádr se po loňské sezoně, kdy tým skončil v divizi B na druhém místě, výrazně proměnil. „Je tam mladý tým, spousta hráčů odešla a sedá si to. Ideální by bylo přivést do každé řady jednoho hráče. Nemusíme to řešit u branky, kde máme Patrika Malinu, výborného gólmana. Jsou tam šikovní kluci, ale potřebovali bychom tam jednu osobnost,“ vysvětluje nový kouč.

Pod ním už mužstvo sehrálo jedno utkání a rovnou si z něj do tabulky připsalo tři body. Na půdě Meteoru Praha zvítězily Neratovice 2:1 po gólech Ducha a Chlumeckého.

„Na Meteoru jsme odvedli skvělou práci v prvním poločase. Meteor jsme prakticky k ničemu nepustili a měli jsme asi čtyři vyložené šance. Dali jsme z toho ale pouze jeden gól. Druhý poločas už byl vyrovnanější, domácí už něco měli a dali nám na 1:1. My jsme ale zápas dotáhli do vítězného konce a myslím, že zaslouženě. V prvním poločase jsme totiž dominovali. Jen je škoda, že jsme nedali góly,“ hodnotí zápas Janeček.

Neratovice tak aktuálně okupují v tabulce osmou příčku a na svém kontě mají jedenáct bodů. Ambice jsou ale v klubu veliké, jak koneckonců jasně ukázala poslední sezona.

„Neratovice mají ambice hrát nahoře, ale neřekl bych, že se teď řekne, že to chtějí zkusit a postupovat. Tým je opravdu mladý, je potřeba to vhodně doplnit a poskládat. Podívejte se na Most. Víceméně všechno v divizi vyhrával a teď se v ČFL trápí a má jeden bod. Je to opravdu práce na dva tři roky, aby se tým poskládal a dal dohromady. Není to o tom vyhrát divizi a pak řešit co dál,“ říká Janeček.

„Teď je potřeba zajistit, aby v týmu vše fungovalo a byla v něm ta správná chemie,“ zakončuje.

