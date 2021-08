Fotbalový svátek v Tochovicích si dle oficiálních zápisu o utkání nenechalo ujít 150 platících diváků. „Návštěva ovšem byla výrazně vyšší. Odhadoval bych to minimálně na dvojnásobek,“ poznamenal trenér Marek Zárybnický s tím, že pro celý tým jde o nádhernou a nezapomenutelnou záležitost.

Hlasitá podpora z tribun od začátku hnala fotbalisty v bíločerných dresech za dalšími divizními body. Tím spíše, když je do ještě většího varu dostal po čtrnácti minutách úvodním gólem Petr Jendruščák, který tak korunoval povedený vstup Tochovic do utkání. „V té chvíli už to mohlo být dokonce o dvě branky,“ narážel Zárybnický na penaltu, kterou krátce předtím rovněž kopal nejzkušenější domácí hráč, avšak neproměnil.

To když dostal čtyři minuty po vedoucí brance stejnou možnosti náchodský Rojšl, nezaváhal a bylo srovnáno. „Od třicáté minuty pak hosté až do konce poločasu převzali iniciativu,“ líčil domácí kouč další průběh dění na trávníku. Výsledek? Otočka ve skóre, kterou zařídil Šustek. „Místo možného dvoubrankového vedení jsme tak šli do kabin s jednogólovou ztrátou, což byla škoda,“ uvědomoval si Zárybnický.

Tochovice ale rozhodně nehodily flintu do žita. Druhý poločas se tak nesl v jejich velké o vyrovnání – leč marné. „Kluci dřeli. Vytvořili jsme si pět, šest stoprocentních gólových šancí, jenže jsme ani jednu nedokázali proměnit. Nutno podotknout, že brankář soupeře předvedl super výkon,“ ocenil Zárybnický hostujícího strážce svatyně Baláže.

Místo vytouženého vyrovnání naopak přišel čtrnáct minut před koncem třetí úder Náchoda, o který se po standardní situaci zasloužil Světlík a definitivně rozhodl. „Ukázalo se, jak umí být fotbal krutý. V utkání jsme byli lepším týmem, ale nedali jsme góly. Proto nemáme body,“ uzavřel zklamaný Marek Zárybnický.