Tatran se sice snažil v průběhu prvního poločasu o vyrovnání. Ze svého tlaku ale moc toho nevytěžil. K dispozici měl několik standardních situací, rohových kopů, nicméně hosté z Berouna je všechny odvrátili. S přízemní střelou Hanuše si Šebek bez problémů poradil. Jednou ho zachránil obránce na brankové čáře, když vyhlavičkoval lob Krůty. Další dva pokusy Sedlčan mířily nad bránu.

Po změně stran si Beroun zkušeně hlídal jednobrankové vedení. Navíc mu pomohlo i vyloučení Hrabáka v 58. minutě, který v souboji strčil rukami do Horela. Ač hráč hostů zákroku výrazně přidal a domácí střídající hráč uviděl červenou kartu. „Hrubé nesportovní chování, Prudké vražení do soupeře rukama do oblasti hlavy v přerušené hře. Hráč, na kterého byl proveden přestupek, utkání dohrál,“ poznamenal sudí Klátil do zápisu o utkání.

Hosté následně v klidu drželi svůj náskok a navíc v 83. minutě využili přesilovku. Centr z levé strany uklidil do brány právě Horel. Sedlčany se následně zmohly jen na snížení, když se v poslední minutě po rohovém kopu prosadil Hofman. Víc už ale nesvedly a tak důležitý domácí souboj prohrály 1:2.

Sedlčany – Beroun 1:2 (0:1)

Branky: 90. Hofman – 8. Lhotka, 83. Horel. ŽK: 0:4. ČK: 1:0. Rozhodčí: Klátil – Štefan, Machýček. Diváci: 227.

Sedlčany: Dřevojan – Repetný (46. Hrabák), Krůta, Sosnovec (71. Hašek), Brotánek – Kdolský (63. Kdolský), Hanuš, Dvořák (71. Dvořák), Novotný – Haas (87. Hofman), Habart.