Nadějné vedení 1:0 hodně rychle ztratili zkraje druhého poločasu. Fotbalisté Dobříše zaplatili ve 12. kole Divize B za ztrátu koncentrace a nechali Louny v průběhu čtyř minut otočit vývoj utkání. Hosté nakonec zvítězili 3:1. Tři body ale byly vykoupeny ztrátou Zichy, který musel odjet do nemocnice kvůli zranění hlavy. Na domácí straně odstoupil ještě do přestávky Kozohorský.

Dobříš prohrála doma s Louny 1:3. | Foto: Ondřej Jícha

Klíčový moment celého duelu přišel zkraje druhé půle. Hráči Loun do 51. minuty otočili zápas na svou stranu a vedení si do konce utkání pohlídali. „Asi si něco řekli a vlítli na nás hned od první minuty druhého poločasu. Hlavami jsme byli ještě v kabině. Jedna chyba uprostřed hřiště a hned nás potrestali. Jedna kolmice, náběh a gól. Vzápětí druhý přes malé vápno a dorážka do prázdné brány,“ přemítal dobříšský obránce David Pokorný. Obrat ve skóre dodal hostům jistotu a domácí se jen stěží dostávali alespoň k hranici šestnáctky či do zakončení.