Předseda, trenér, aktuálně hráč rezervního týmu, ale také manažer nebo správce hřiště – to je pouze malý výčet toho, co Ladislav Černý pro tochovický fotbal dělá. Do klubu přišel poprvé v roce 1988 coby osmiletý kluk. O jednadvacet let později se stal rovnou předsedou klubu a vzal si celý jeho chod na starosti.

Věnování tochovickému klubu mu zabere téměř stejně času jako normální pracovní týden. Se vším všudy je to podle Černého okolo třiceti hodin. Jelikož má v klubu málo lidí, musí se věnovat nejen nejvyšším funkcím, ale také například i trénování mládeže. Ze všech funkcí by tuto raději přenechal ostatním. Podle jeho vlastních slov se nejedná o jeho primární cíl.

Osobně má na starosti tři kategorie přípravek. V té nejstarší dokonce vede i svého syna. Jeho druhý syn už působí v kategorii do 15 let. „Co se týče trénování, tak už je to lepší. Sehnal jsem nějaké trenéry, ale chvíli trvá, než je zaučím. Aby věděli co a jak,“ podotýká Černý

Duši tochovického fotbalu dokládá i fakt, že když je potřeba, tak při zápase sedne klidně za stolek s pokladničkou a vybírá vstupné. „Zrovna nikdo nemohl, takže jsem to vzal,“ říká pokorně předseda klubu. Mimo to se stará i o celý areál, protože mu chybí správce. Rád by sice na provoz a údržbu areálu najal, ale lidé o tuto pozici nemají zájem, a to zejména z časových důvodů, proto připadá i na něj. „Je složité sehnat lidi, co by chtěli fotbal dělat. I když jim člověk nabídne nějaké peníze, tak je to kvůli času,“ vysvětluje Ladislav Černý.

Pokladník, manažer i hráč

Předsedovi Tochovic je 41 let. V současnosti už chodí hrát pouze za rezervní tým. V minulosti hrál i za áčko, které se pomalu začal šplhat směrem nahoru z okresního přeboru. Od té doby, co vede klub v roce 2009 jako předseda se Tochovice dostaly až současně do divize. „Určitě jsem rád, kam jsme to dotáhli. Cílem je však mít co největší základnu,“ vysvětluje Černý. Že jeho klub hraje čtvrtou nejvyšší soutěž udělá samozřejmě radost, ale nějakou přehnanou hrdost nebo pýchu byste u něj hledali marně. Sám říká, že by tu káru neutáhl sám a že mu hodně pomáhají dvojčata Ivaníkova. Většinu práce ale udělá on. Sourozence nechá raději se soustředit na utkání.

Tochovice působí ve čtvrté nejvyšší soutěži. Sice se jim teď nedaří podle představ, ale to je pro Černého vedlejší. „Pro mne není důležité jestli hrajeme divizi nebo přebor, ale aby to všechno mělo nějaký smysl a chodili se dívat lidi. Spíš do kvality a aby to člověka bavilo,“ podotýká. A doufá, že si časem najdou cestu na mistrovská utkání i více lidí. Tochovice jako obec čítá 650 obyvatel.

Ladislav Černý pro Tochovice opravdu dýchá. Další z jeho funkcí je i manažerská. Pro chod klubu shání sponzory, což podle jeho slov je v současné době složité. Ačkoliv Tochovice jako oddíl mají výbor, tak si stejně většinou prosadí své. „Je to strašně složité dneska. Máme nějaké, ale většinou se jedná o subjekty, které jsou propojeny na něco nebo někoho,“ upřesňuje 41letý funkcionář.

S Příbramí si rozumí

Velkou část spíš přitahuje hegemon okresu, momentálně druholigová Příbram. I s tou však má velmi dobré vztahy, což svědčí o jeho kvalitách v diplomatickém vyjednávání. Už pár tochovických odchovanců si totiž zahrálo v tomto fotbalovém klubu. „Pokud je kluk hodně zajímavý, tak ho šoupneme do Příbrami, jako například Matouška či Mourka,“ poukazuje na dva z nejznámějších odchovanců místního oddílu.

Fotbalu se věnují i jeho dva synové. Starší z nich působí právě v příbramském fotbalovém klubu v kategorii do 14 let, mladšího dokonce vede Černý přímo sám v nejstarší ze tří přípravek, které vede. Přiznává tak, že moc času na ostatní aktivity není. Děti trénuje dvakrát týdně, ačkoliv by chtěl o jeden víc. Víkendy většinou tráví na fotbalových trávnících. Když jede s A-týmem ven, tak je pryč celý den. V případě rezervního družstva je vyčerpaného času pochopitelně méně. Jeho manželka mu vše akceptuje. Tochovice se v zimní přestávce dočká i lepšího zázemí, které ocení zejména hráč. Dojde na přestavbu kabin. To vše pod dohledem Ladislava Černého, dalšího hrdiny okresu Příbram.