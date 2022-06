Měli slibně našlápnuto k zisku prvního bodu od prvního května. Šance se zvýšila o to víc, když v 35. minutě putoval do šaten hostující Klich, který stáhl k zemi Haase a okamžitě viděl červenou kartu. O to větší pak přišel šok po přestávce, když vytvořil obrovskou minuelu gólman Dřevojan. Brankář Sedlčan vyrazil kupředu sebrat míč po dlouhém centru dovnitř šestnáctky. Nicméně ho přeskočil Lisý a otevřel skóre utkání.

Na druhé straně si domácí vytvořili několik příležitostí, ale všechny skončily nezdarem. „Příčiny porážky jsou pořád dokola se opakující. Nedáme deset tutových šancí, které musí končit gólem a pak soupeři nabídneme lacinou branku z ojedinělé šance. Jednu měl v prvním poločase, kdy nás brankář podržel, pak jsme hloupě inkasovali. Co nedáme, je do nebe volající,“ skuhral smutný hrdina na straně Sedlčan Petr Haas.

Aby toho nebylo málo, tak Lisý skóroval podruhé, kdy udeřil opět hlavou a zajistil Západočechům dvoubrankové vedení. Z řad domácích šancí se ujala až ta poslední, kdy centr z pravé strany spadl přesně na hlavu Haase, který nakonec upravil skóre na konečných 1:2.

„Už na podzim jsme ztráceli lacině zápasy a teď zvlášť, co my nedáme, je špatně. Zbytečně ztráty bodů. Kdybychom proměnili jenom polovinu šancí, co jsme měli, tak teď hrajeme okolo desátého místa a jsme relativně v klidu,“ smuntil Haas, který gólem proti Plzni ukončil sedmiměsíční čekání na vstřelenou branku. „Hodně malá náplast. Alespoň si diváci zařvali, ale na výsledku se nic nezměnilo. Jsem alespoň rád, že jsem konečně vstřelil gól. Těší mě pro sebe, ale týmu už to nepomohlo,“ dodal 30letý útočník.

Sedlčany tak prohrály desátý z posledních jedenácti zápasů. Už před duelem s Plzní všichni věděli, že Tatran opustí divizi a poputuje o patro níž do krajského přeboru. „Mě osobně to hodně mrzí. Nálada je znát, že jsme to bohužel nezvládli. Člověk má v hlavě, že sestoupíme, ale vůči fanouškům, kteří chodí a fandí, jsme chtěli zápas vyhrát, abychom jsme alespoň jim udělali radost,“ uvedl Haas. Porážka s Plzní navíc odsunula Tatran na poslední místo. Díky remíze se přes něj dostal o bod Beroun, který rovněž sestupuje ze čtvrté nejvyšší soutěže.

Sedlčany – Petřín Plzeň 1:2 (0:0)

Branky: 90+1. Haas – 56. a 68. Lisý. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Havlík – Tupý, Novotný. Diváci: 174.

Sedlčany: Dřevojan – Hofman, Krůta, Sosnovec (71. Brotánek) – Habart (71. Krotil), Kdolský (61. Lípa), Hašek (46. Dvořák), Repetný (61. Sirotek), Hanuš – Haas.