„Přišel jsem rozšířit naše vedení,“ žertoval po zápase. Opak byl ale pravdou. Mariánské Lázně v závěru zápasu při jeho přítomnosti snížily na 1:6, avšak radost domácích z povedeného zápasu nemohla ohrozit ani omylem. „Tím, že bylo skóre takové, jaké bylo, tak jsem šel na hřiště,“ vysvětli Černý, proč si Tochovice dovolily poslat na hřiště hlavu oddílu. „Když jsme prohrávali, tak se mi moc nechtělo a lepší to bylo doma,“ uvedl předseda klubu.

Nejvyšší výhra v divizi! Drtivý nástup Tochovic zavalil Mariánské Lázně

Rázem si tak odbyl premiéru v divizi. Čekalo ho samozřejmě tučné penále, a kdyby byla penalta o on ji proměnil, tak by bylo mnohem větší. I proto měli z jeho premiérového startu radost i samotní hráči. „Kluci vzali celou věc absolutně v pohodě. Byli rádi, že něco dostanou, co se týče zápisného,“ usmíval se Černý. Stejně tak si závěrečné minuty užili i diváci, kteří předsedovi Tochovic mohutně zatleskali a samozřejmě ho popichovali. „Běhej! Jsi čerstvej!“ ozvalo se zpoza klandru.

Celá myšlenka vznikla o poločase, kdy Tochovice vedly 4:0 a tím, že v závěru bylo skóre ještě větší, tak přišlo na řadu avizované střídání. „Tím, že jsem hrál dřív A třídu, tak to byl příjemný pocit. Ale tím, že netrénuji, tak fyzicky jsou hráči někde jinde. Co se týče techniky, tam problém nebyl,“ sdělil Černý své bezprostřední pocity po zápase a to i s několika denním odstupem.

A co se mu problesklo hlavou, když vběhl v divizním utkání na hřiště? „Určitě to není pro mě není zadostiučinění, ale jsem hrdý, že se nám podařilo Tochovice dostat do divize. Velkou zásluhu na tom měli Marek Zárybnický s Pavlem Balíkem,“ podotkl Černý. Po premiérovém startu ve čtvrté nejvyšší soutěži došlo i na přirovnání se seriálovým okresním přeborem. „Jsem jak Jarda Kužel. Ten měl několik startů v divizi a pak hrál v okresu,“ vtipkoval Černý. Něco podobného nyní může říct v šatně B-týmu, se kterým momentálně hraje na okresní úrovni III. třídu, takže paralela se přímo vybízí.