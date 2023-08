Kompletně nový realizační tým fotbalové příbramské rezervy zažil výbornou premiéru v Divizi A. Hlavní kouč Dominik Mašek společně s asistenty Tomášem Wágnerem a Karlem Krejčím mladším sice nejprve přihlíželi úvodnímu gólu Jindřichova Hradce, následně si ale jejich svěřenci otevřeli na jihu Čech střelnici a zvítězili 5:1.

Příbramské béčko vstoupilo do nové sezopny jednoznačnou výhrou. | Foto: Deník/Ondřej Jícha

Nováček vyrukoval na příbramské béčku se čtyřmi nováčky v sestavě a zkraje si zvykal na vyšší tempo soutěže. Jedna z posil, Michal Rezek, otevřela skóre. Vedení domácích mělo ale jepičí život, protože třicet vteřin po úvodní trefě srovnal Anih. Hosté postavili v základu hned pět zahraničních akvizic, které se dohromady postaraly o kvarteto branek.

Ještě do poločasu si Příbramští vytvořili dvougólový náskok, když se z trestných kopů prosadili Biricz a Jelínek. Kouč Mašek, pro něhož se jednalo o soutěžní premiéru tak mohl odcházet do šaten mnohem klidnější. „Ze začátku jsem byl lehce nervózní. Asi víc, než když jsem hrával. Z lavice je to vždy takové nervóznější, protože nemůžu do utkání zasáhnout. V průběhu už se vše srovnalo a tím, že se vyhrálo, tak se jednalo o příjemnou premiéru,“ přiznal 28letý hlavní trenér rezervního celku.

Tři minuty po přestávce navíc favorit přidal čtvrtou branku, čímž definitivně zničil naděje domácích na jakýkoliv zvrat. Herní pohodu pak potvrdil druhým gólem v zápase Biricz a Příbram B na úvod vyhrála jednoznačně 5:1.

„„Vyhráli jsme, takže jsme spokojení. Na Jindřichův Hradec jsme sice vletěli, ale dostali jsme první gól po chybě brankáře, ale hned za třicet vteřin jsme vyrovnali, což bylo důležité. Pak nám brankář pomohl, chytil tři šance. Vepředu jsme byli celkem produktivní. Po přestávce jsme přidali další dva góly a zápas kontrolovali,“ uvedl Mašek.

„Dostali jsme lekci z produktivity, hosté proměnili každou šanci, my jich, bohužel, sedm, osm spálili, což byl hlavní rozdíl tohoto utkání. Příbram začala o něco aktivněji, my si zkraje trochu zvykali na divizní rychlost. Do přestávky jsme spálili tři velké šance. Výsledek je takový, jaký je, především kvůli naší špatné produktivitě a nedůrazu vzadu, za což nás Příbram nemilosrdně trestala,“ zhodnotil domácí kouč Roman Lukáč.

Jindřichův Hradec – Příbram B 1:5 (1:3)

Branky: 9. Rezek – 18. a 73. Biricz, 10. Anih, 41. Jelínek, 48. Nkwinga. ŽK: 6:1. Rozhodčí: Klír – Braun, Schmeiser. Diváci: 189.

Příbram B: Smrkovský – Kareš, Jelínek, Lisý, Makarčuk (78. Kirijev), Biricz, Štěpánek (78. Tilinger), Anih, Andronikou (61. Krameš), Nkwinga (70. Čížek), Šurýn (70. Procházka).