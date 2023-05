Mají za sebou škaredý duben. Fotbalisté příbramského béčka sice zkraje měsíce porazili Český Krumlouv, od té doby ale tápou, což se potvrdilo i v posledním zápase s Mariánskými Lázněmi. Utkání, ve kterém chyběly šance, skončilo 0:0. O pozdvižení v závěru se postarala strkanice ve středu, z níž si Lisý odnesl červenou kartu.

Příbram B hrála doma s Mariánskými Lázněmi bez branek | Foto: Deník/Ondřej Jícha

Trápení příbramského béčka se prohlubuje podobně jako u A-týmu hrajícího o dvě soutěže níž. Duben zkrátka není měsícem, který by oba celky našel v optimálním rozpoložení, ba naopak. Podobně jako sobotní duel s Vlašimí se nesl z pohledu domácích i duel rezervního celku. Scházely šance a hrálo se převážně po vápna.

Další lekce pro Příbram. Vlašim jí vyškolila před domácími fanoušky

„Zápas náročný, měly tam silné kluky vepředu. Mariánky na tom byly bodově podobně jako my. Teď jsme na tom pořád stejně,“ řekl brankář Václav Smrkovský, který chodí béčku vypomáhat, protože v A-týmu má pevnou pozici Martin Melichar. „Je to spíš, abych měl nějaké vytížení. Jsem rád, že si zachytám nějaké zápasy. Nevíme, jak to bude, ve hře jsou i nějaké karty, takže musím být pořád připravený,“ řekl 22letý gólman. Sám jednu žlutou v závěru viděl, když mu jí rozhodčí udělil za zdržování hry.

K viděni byla i červená karta. V 84. minutě došlo ke strkanici uprostřed hřiště, ze které vyšli jako trestanci hostující kapitán Drahorád a Lisý. Ten už však jednu žlutou měl a tak musel jít předčasně do šaten. „Vzhledem k té červené kartě je bod dobrý,“ poznamenal Smrkovský. On si během druhého poločasu připsal jeden pěkný zákrok. Dvacet minut před koncem zlikvidoval efektivní robinzonádou jedinou střelu hostů na bránu. Jednalo se ale o ojedinělou šanci. „Naštěstí jsem ji dobře viděl, takže kdybych jí pustil, tak bych si sypal popel na hlavu,“ popisoval s úsměvem příbramský gólman.

Totální výbuch! Černých deset minut Tochovic. Petřín s nimi zametl

On sám zatím na příležitost v A-týmu trpělivě čeká. V letošním ročníku druhé nejvyšší soutěže se mezi tři tyče ještě nepostavil a tak příležitosti v rezervním týmu vítá. „Pořád jsem byl ve hře, pomáhal jsem v rozehrávce. V béčku máme mladé kluky, takže se je snažím dirigovat, posouvat, aby se naučili dobře, kde mají být,“ vysvětlil Smrkovský.

Příbram B – Mariánské Lázně 0:0

ŽK: 5:1. Rozhodčí: Hlaváček – Klátil, Hrivík. Diváci: 58.

Příbram B: Smrkovský – Schindler, Lisý, Procházka, Jahić, Kindlmann, Rehák, El Baba (92. Šmíd), Hýsek, Štěpánek (56. Tilinger), Kareš.