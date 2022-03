Dobříši chyběl z rodinných důvodů v úvodním kole hlavní trenér Filip Dort, kterého musel zaskakovat předseda klubu Martin Hemr. I on přiznal, že utkání se na stranu domácích začalo lámat po půlhodině hry. „Do té doby jsme se drželi. Pak jsme udělali pár individuálních chyb, které nás stály utkání,“ mrzelo zaskakujícího kouče.

V rozmezí mezi 31. a 58 minutou Neratovice ukázaly, proč jsou lídrem divize a musí se s nimi počítat v boji o Českou fotbalovou ligu. „Bylo vidět, že individuálně i technicky jsou na tom lépe. Každopádně nás srazily chybi jednotlivců. Nejsme schopni do útočné fáze něco vymyslet a nakonec uděláme chybu. V tu chvíli se to na nás valilo a dostali jsme pět gólů,“ přiznal Hemr. Jedinou branku v zápase obstaral před odchodem do šaten Machač. Po změně stran ale domácí hodně rychle dali najevo, že tři body zůstanou v Neratovicích.

Mezi třemi tyčemi si odbyl premiéru, která se postupně měnila v horor, brankář Petr Víšek. „Rozhodně jsme mu to neudělali lepší. Snad při domácím zápase to bude lepší,“ doufal trenér Dobříše. V domácím utkání přivítají příští týden celek pražské Aritmy.

Neratovice – Dobříš 5:1 (2:1)

Branky: 31. a 53. Halbich, 37. Rejman, 58. Klobása, 80. Pavlík - 42. Machač. ŽK: 0:2. Rozhodčí: Všetečka – Milner, Teuber. Diváci: 120.

Dobříš: Víšek – Procházka, Talůžek, Puchmajer, J. Šrain, Kilián (72. Janda), Čížek (46. Horáček), Machač, V. Šrain, Masopust, Kozohorský (67. Pokorný).