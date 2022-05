V deseti jste uhráli bod. Nicméně ve vaší situaci už je hodně málo, že? O naší situaci se rozhodlo v Ostrově, kde jsme se přikovali ke dnu. Z toho se už těžko dostaneme. Teď jde jenom o to si trošku zahrát fotbal, abychom z něj měli radost. Se záchranou už je to těžké a jde o to, aby nás to bavilo a dohrát soutěž se ctí.

Jak moc vás ovlivnilo vyloučení Ondřeje Puchmajera? Poté vás Meteor zatlačil k vaší šestnáctce.

Ovlivnilo hodně. Máme velké hřiště. Oni jsou zkušení a jsou schopni si nás roztáhnout, podržet a my je v deseti neuběhali. Nemyslím si, že by měli nějaké větší příležitosti, ale dostali se na balón, my ho skoro vůbec neměli a bránili se, což vyústilo v blbý gól po standardce a druhou branku jsme dostali po krásném centru, kdy ho trefil do hlavy na malém vápně a s tím se dalo těžko něco dělat.

Nicméně se vám ale podařilo alespoň vyrovnat.

Zkusili jsme se nadechnout. Na deset minut jsem šel dopředu a zkusili jsme to tam nějak dotlačit a povedlo se. Škoda, že to ještě nedopadlo na vítězství, které jsem měl na noze.

Co chybělo k tomu, abyste Meteor porazili?

Abych nebyl dřevák a dal jsem gól ze samostatného úniku.

Došli vám po sprintu přes celé hřiště na konci zápasu už síly?

Nemyslím si. Se silami jsem na tom byl dobře. Asi patnáct let jsem ale nešel sám na bránu, tak jsem se možná nahnul blbě. Měl jsem vystřelit placírkou podélně. Zkusil jsem trefit housle. Prošlo to, ale frajer za ním míč odkopl.

FOTO: Talůžek smolným hrdinou Dobříše. Kapitán vystřelil alespoň bod

Gólů ale dáváte málo. Jak vás v tomhle směru limituje střelecká mizérie?

Limituje nás hodně. Spoustu zápasů bylo vyrovnaných. Nemáme ale kvalitního útočníka a vepředu hrají hráči, kteří nejsou v útoku kovaní, a jsou tam záložníci, ale útočník nám chybí. Ať tam hrál Honza Šrain, Radek Procházka nebo kdokoliv. Tak se snaží, dělají, co můžou, ale útočníci nejsou. Kdybychom někoho takového měli, který by dával góly, a my vedli víc zápasů, než abychom je prohrávali, tak by to pro nás bylo lepší a jednodušší i na psychiku. Ono se pak lépe hraje, když se vede.

Nakonec to dopadá tak, že góly musí dávat i obránci a ještě k tomu kapitán.

Jednou za čas se to i mně povede.

Mrzí to o to víc, že k hattricku chyběl kousek?

Mrzí to. Nejde o hattrick. To je asi to poslední, ale spíš, že jsem nedal gól a nevyhráli jsme. I kdyby měl být první v zápase. O hattrick nejde, ale mrzí mě tři body, které jsem měl na noze.

Vy už jste smíření se sestupem do kraje, nebo se chcete o záchranu ještě poprat?

Dokud šance bude, tak o ní chceme hrát. Není to tak, že bychom byli smíření,že v příští sezoně; budeme hrát krajský přebor. Chceme se určitě poprat o to, co půjde, ale situace je taková, jaká je. Vnímáme, že to bude těžké, ale určitě to není tak, že bychom něco vzdávali. Pokusíme se vyhrát všechny ostatní zápasy a na co to bude stačit, uvidíme.