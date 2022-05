Oba týmy věděly, o co se hraje v sobotním podvečeru. Ostrov by v případě výhry odskočil Dobříši a mohl reálně pomýšlet na záchranu. Svěřenci Filipa Dorta by se naopak v případě zisku tří bodů dotáhli na svého soupeře. Museli by ale dát gól, což je ale na jaře zatím velký problém.