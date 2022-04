Aby toho nebylo málo, tak další kvarteto hráčů, které už nastoupilo do utkání, hrálo po nemoci nebo s malým zraněním, což se v konečném důsledku projevilo rovněž na podobě finálního skóre. „Bohužel se nám nedařilo to, co jsme chtěli. Měli pomalejší obranu, aby mohl Sochůrek vepředu zlobit, jenomže jsme na něj nedostali jediný balon. S čím jsme mohli alespoň trochu uspět, se nám nevedlo a nebyli jsme nebezpeční,“ přiznal trenér Tatranu.

První nula i premiérová výhra venku! Tochovice zvládly duel o šest bodů

Na jeho vkus zahrávali domácí i větší počet trestných kopů. Těch se ujal ex-ligový hráč Sparty nebo Plzně Martin Zeman, o něhož se zajímal i slavný Real Madrid a i díky němu následně navýšili skóre. „Kopal jich tak třicet za zápas. To by nebylo, aby alespoň jednou někoho netrefil na hlavu. Levačku má výbornou,“ řekl Zelenka na adresu vicemistra Evropy do 17 let z roku 2006.

Kouč Tatranu věřil, že by jeho svěřenci mohli přerušit sérii porážek už v Mýtě. Sedlčany ale dohnaly absence opor případně nedávné prodělání nemoci. Na poslední chvíli mu odřekli účast i dva hráči z B-týmu. „Chyběli nám tahouni, kluci, kteří jsou schopni tým trošku vyhecovat. Mladí ještě nejsou schopni to ještě utáhnout. Prohraje se pětkrát za sebou, což se musí někde projevit na sebevědomí,“ konstatoval kouč Tatranu. Toho alespoň trochu potěšilo, že výsledky ostatních klubů ve spodku tabulky dopadly konečně tak, jak v Sedlčanech potřebovali.

OBRAZEM: Dobříš ukončila gólový půst. Na body však stále čeká

Na poslední minuty se podíval na hřiště do pole i jinak brankář Glogar, který nastoupil z nouze, protože Sedlčany už neměly kde brát. Ani on už ale s porážkou 1:4 nic neudělal.

Mýto – Sedlčany 4:1 (2:1)

Branky: 4. a 40. Nový, 65. Skopový, 82. Renza – 6. Sochůrek. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Hoch – Hanyš, Fencl. Diváci: 120.

Sedlčany: Dřevojan – Hofman, Lípa, Krůta, Sosnovec – Kouklík (74. T. Čipera), Hašek (46. D. Čipera), Dvořák, Sirotek (68. Krotil), Novotný – Sochůrek (82. Glogar).