Čtyři góly za poločas, kde se ve vás vzala taková produktivita? Věděli jsme, že musíme vyhrát. Šlápli jsme do toho a vyšlo to parádně

Co se stalo, že jeden týden dostane v Náchodě 0:3 a následně doma deklasujete pěti góly?

V Náchodě jsme hráli hrozně, fakt šíleně. Moc nám nepomohl ani terén, který tady není taky nejlepší, ale tam nám to fakt nesedlo. Dlouhá cesta a na utkání jsme se opravdu nesoustředili. Teď jsme předvedli mnohem lepší výkon.

Chtěli jste porážku z Náchoda odčinit o to víc?

Určitě!

Čekali jste i vy sami, že budete mít takhle dobrý nástup?

Přáli jsme si ho. Nevěděli, jsme, zda nám to vyjde, ale dali jsme do toho všechno.

Co bylo klíčové k takhle vysoké výhře nad Poříčany?

Určitě důraz a proměňování šancí.

Podruhé v sezoně jste dal dva góly navíc po dlouhé době. Jste rád, že jste ukončil půst?

Snažím se teď mnohem častěji střílet a zatím mi to tam padá, tak snad to vydrží co nejdéle a pomůžu týmu.

Proti Poříčanům jste zahráli konečně i s klidem do obrany, až na poslední minutu. Zapracovali jste na defenzivě?

Jasně! Snažíme se jí trénovat. Hodně nám pomohlo, že jsme se dostali rychle do vedení.

Poločas snů v podání Tochovic. Doma deklasovaly Poříčany

Na druhou stranu zase inkasovaný gól v závěru. Proč se nedaří odehrát utkání s nulou?

Už si myslíme, že je konec. Nesoustředíme se už tolik.

Poprvé v sezoně jste opustili poslední pozice v tabulce a vyhoupli jste se na dvanácté místo. Odrazili jste k lepším zítřkům?

Naše výkony jdou nahoru. Budeme se snažit a myslím si, že se zachráníme.

Nicméně i když jste dvanáctí, tak mezi vámi a poslední Kutnou Horou je rozdíl jednoho bodu?

Já vím. Musíme se snažit dál a snad nám to vyjde.

V příštím domácím zápase budete hrát právě s ní. To bude další duel o šest bodů ..

Určitě! Musíme zase. Nejlépe teď i venku a udělat střed, abychom si mohli soutěž v klidu dohrát.

A zároveň odčinit strašáka z Kutné Hory, kdy jste o výhru přišly v poslední minutě.

Jasně. Měli jsme špatný začátek sezony, ale jdeme nahoru a bude to dobré.