Holanův návrat mezi dobříšské tyče je spjat s nepříjemnou situací týkající se obsazení brankářského postu. Jejím vyústěním bylo, že v předchozím zápase na trávníku pražské Aritmy musel do branky útočník Jan Šrain. „Máme gólmany, kteří jsou momentálně zranění. Jako poslední se nám v týdnu před zápasem s Aritmou zranil Radim Weber (dosavadní gólmanská jednička pozn. red.). Do Prahy sice s námi ještě odjel, ale během rozcvičení zjistil, že hrát nemůže, načež se později na základě vyšetření ukázalo, že má zánět v lýtku. Honza Šrain nezachytal vůbec špatně, ale připravili jsme se tak o jednoho z našich nejlepších ofenzivních hráčů,“ posteskl si zpětně Dort.

A právě to byl hlavní důvod k akci kulový blesk. Jak jinak lze lépe nazvat přestup, který se upekl během tří dnů a oficiálně byl stvrzen ve středu 1. září. „Byla to hurá akce,“ potvrdil Dort. „Na Hýňu (Holana) jsem si vzpomněl, protože jsme spolu před několika lety hráli divizi v Nové Vsi pod Pleší. Sehnal jsem si na něj telefonní číslo, následně jsme spolu měli dva hovory, v rámci kterých jsme se dohodli, že nám pomůže,“ vylíčil průběh jednání s dovětkem, že je potřeba poděkovat nejen vedoucímu mužstva Josefu Mášovi, ale především vedení Klučenic (týmu hrajícího okresní IV. třídu), kde staronová posila Dobříše působila od března 2018.

Gólman, který má ve svém fotbalovém portfoliu například zapsanou i štači v Milíně, kde před lety chytal ČFL, přitom nebyl jedinou možností, jak vyřešit kritickou situaci. „Sháněli jsme i jinde, ale se vší úctou ke všem, které jsme měli v merku, jednalo se o kluky ve věku do dvaceti let, které příliš neznám. Asi by nebyl problém vzít je na trénink, ale celé to bylo narychlo, navíc od mateřských klubů tam byla podmínka, aby u nás byli minimálně půlroku, což jsem nechtěl udělat právě vůči Radimovi (Weberovi),“ vysvětlil dobříšský kouč, proč nakonec vsadil právě na Holana, ačkoliv ten v Klučenicích dohrával svou kariéru na postu útočníka.

Předběžná dohoda obou stran totiž zní, že zkušený brankář by měl být součástí dobříšského týmu pouze do Weberova návratu. „Mělo by se jednat asi o tři týdny. Kdyby to mělo být déle, museli bychom se nějakým způsobem s Klučenicemi dohodnout, případně bychom se museli poohlédnout po někom jiném, což ale snad nebude nutné,“ doufá Filip Dort.