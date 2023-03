„Dostal jsem od pana Starky nabídku, kterou jsem nemohl odmítnout. Byla tak nádherná a tolik jsem si jí vážil, že to nešlo,“ řekl Pružina ke svému odchodu z Dobříše a ke změně angažmá. Na ní se obě strany domlouvali postupně během podzimu. Ke konci první poloviny sezony už byl 67letý kouč veden jako vedoucí mužstva B-týmu a v průběhu zimní přestávky se vše doladilo k jeho přesunu k řece Litavce.

Zatímco v Dobříši na vzniklou situaci zareagovali tak, že angažovali trenéra Jiřího Rychlíka, který byl už původně osloven v létě, ale z osobních důvodů odmítl, tak Pružina se postupně začal zabydlovat v Příbrami. V novém působišti bude mít na starosti B-tým jako trenér, tak bude dbát i na mládež, kde bude hodně jednat s trenéry a zejména s šéftrenérem mládeže Jaroslavem Brunclíkem. Na starosti bude mít také marketing.

Co se týče fungování B-týmu, tak v Příbrami je stále nastolen model, který fungoval už na podzim. Druholigové áčko i rezerva působící o dvě patra níž stále trénuje dohromady, hráčů ale ubylo. V případě záložního družstva razantně. Celý kádr se kompletně obměnil a z podzimní sestavy zůstal jeden hráč. Kádr tak bude vždy doplněn převážně z hráčů družstva do 19 let.

I přesto jsou ale v případě příbramského béčka plní odhodlání. „Chceme divizi vyhrát, ačkoliv to bude velmi složité,“ hlásí Pružina. Jeho nový tým ztrácí po podzimu na první Lom čtyři body, což by takový problém nebyl. Horší už je, že vzhledem k tomu, že se celý tým totálně překopal, tak není absolutně sehraný, což mu může chvíli trvat. Za celou zimní přípravu sehrála rezerva jedno modelované utkání a jedno přípravné s Libiší.

