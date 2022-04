Na podzim jste vypadl ze sestavy, teď se do ní vrátil. Co se tehdy stalo? Nepovedly se mi první zápasy. Lukáš (Dřevojan) měl větší formu, takže chytal a začal bodovat.

Takže sesazení z pozice jedničky bylo oprávněné?

Určitě! Nic mu nevyčítám. Týmu změna prospěla, určitě mu to pomohlo.

Co se přes zimu změnilo, že jste se začal dostávat pravidelně mezi tři tyče?

Začali jsme trénovat po novým vedením. Chytil jsem šanci, v přípravě jsem až na jednu výjimku neprohrál žádný poločas. Takže jsem začal chytat s tím, že se po dvou zápasech budeme točit. Není to tak, že bych byl teď jednička, ale že jsme na stejné úrovni, což mi přijde fér. Jako jednička se úplně necítím.

Vstup do jara ale byl rozhodně lepší než na podzim. Teď jste vychytal dvě výhry.

Určitě mi to pomohlo. Navíc v Soběslavi nula, takže super. Ve druhém zápase pouze jeden gól. Rozhodně lepší i na psychiku a cítím se lépe. Teď nás navíc chodí víc na tréninky a víc mě baví, takže super. Akorát potřebujeme sbírat body.

Došlo v zimní přestávce k nějakému zamyšlení nad sebou, že jste si řekl, teď budu makat ještě víc?

Měl jsem nastavené pořád, že tomu budu dávat sto procent. Rozhodně jsem cítil šanci v tom, že jsme začínali oba od nuly. Takže v tomhle pro mě lepší, že jsme měli startovní pozici stejnou a říkal jsem si, že zabojuji víc než na podzim. I střídání trenérského štábu tomu pomohlo, že se začalo opět od začátku.

Na začátku jara jste měli výborný start, teď přišly čtyři porážky s favority z první pětky. Co vám scházelo k tomu, abyste i s nimi bodovali?

Asi bych řekl, že i trošku štěstí a větší bojovnost ke konci. Neřekl bych, že jsme byli horším soupeřem. Štěstíčko a chyby, které pramení z nervozity. Hrajeme o záchranu, všichni si to uvědomujeme. Týmům, co jsou v klidu, se hraje lépe. Nemyslím si, že by nás přehrály, ale vlastními zaváháními jim darujeme góly. Pořád ještě máme před sebou soupeře, které musíme porazit a dostat pod sebe. Ať už se jedná o Beroun, Hořovice, Cheb nebo Mariánské Lázně. Věřím, že v těchto zápasech vyhrajeme a budeme v klidu.

Od čeho se můžete odpíchnout ze zápasů s favority právě do utkání s vámi zmíněnými soupeři?

Určitě hrát pořád stejně. Nepolevovat! Bojovat! Asi nehrajeme pohledný fotbal, ale musíme se snažit urvat zápasy a hrát trošku víc v klidu. Na každého doléhá nervozita, že jsme namočení dole a každý bod je důležitý. Nikdo nechce udělat a chybu a z toho jsme víc nervózní. Takže se uklidnit a věřit, že vždy dáme první gól a nějak to uhrajeme.

K tomu rozhodně nepřidá, že jste jediný tým, který například s Lomem prohrál, zatímco všichni okolo vás proti němu bodovali.Je pravda, že jsme jediní, kteří s ním nebodovali. Je to zvláštní, že pod týmy pod námi bodují s těmi, se kterými jsme na rovinu nepočítali, že by mohli bodovat. Je to i tím, že vždy hrajeme poslední a každý vidí výsledky. O to je to důležitější. Snad se to zlomí už třeba za týden v Mýtě, které taky nemá úplně formu poslední dva zápasy. Tak doufám, že ji nebude mít ani za týden a vyhrajeme.

Navíc začíná přituhovat. Spodek tabulky je našlapaný ve dvou bodech …

Právě. Jak každý pod námi boduje a jak hrajeme, tak známe výsledky. Nervozita je ještě větší v tom, že musíme sbírat body. Teď to bylo třikrát o gól. Věřím ale, že to teď zlomíme. Je to těžké, ale ke sportu to patří. Nyní už jenom sbírat body se soupeři, které máme nad sebou a kde můžeme sbírat body.