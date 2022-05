Až na duel v Rakovníku jsou venkovní zápasy v podání Dobříše jedna velká mizérie, což potvrdil i zápas v Lounech. Hráči MFK už popáté ze sedmi duelů vyšli na hřišti soupeře střelecky naprázdno. Navíc už počtvrté prohráli o tři a víc gólů. „Dostali jsme dva góly a psychicky jsme šli dolů. Pak jsme nastoupili a byla penalta na 3:0 a bylo hotovo. Je to v hlavě,“ mínil Radek Procházka. Domácí šli do vedení už v deváté minutě a kontrolovali zápas až do konce.

Louny se do Dobříše pustili hned od úvodního hvizdu a tak nebylo divu, že již od deváté minuty šli do vedení. Myška vyslal do otevřené obrany Seriho Bagou, který udělal kličku gólmanovi Víškovi a dával do prázdné brány. Stejný hráč měl v následujících minutách několik dalších šancí, ale místo přihrávky spoluhráčům volil sólová zakončení, která vždy končila na obraně soupeře.

Další příležitost domácích měl Sulovský, jehož střela zpoza vápna prolétla těsně nad břevnem. Hned po něm však prošel po pravé straně Švejda a v pádu kolem Víška, který nestihl reagovat poslal míč do sítě. Další velkou šanci měl dvě minuty před koncem poločasu Myška, který šel na branku tentokrát z levé strany, ale Víšek, který včas vyběhl stačil jeho střelu zneškodnit.

Už tak dost nízké sebevědomí hostů dostalo další rány. Po faulu Masopusta na domácího Šimečka se navíc kopala penalta, jež s jistotou proměnil Myška. V 79. minutě poslal centr Kovalčíka těsně vedle střídající Klimt. Na 4:0 uzavíral v 82. minutě krásnou střelou na vzdálenější tyč z levého rohu velkého vápna Šimeček. Hosté prakticky Pokorného v domácí brance neohrozili. Jejich střelci, pokud vůbec vypálili, mířili hodně mimo tře tyče. „Jde to s námi. Asi to chce konec sezony. Nějak oživit, udělat změnu a začít znovu. Někteří kluci odejdou, další ne,“ uvedl Procházka.

FOTO: Talůžek smolným hrdinou Dobříše. Kapitán vystřelil alespoň bod

Louny - Dobříš 4:0 (2:0)

Branky: 9. Seri Bagou, 37. Švejda, 62. Myška (p), 82. Šimeček. Rozhodčí: Šmat - Pachtová, Coufal, ŽK 2:2. Diváci: 158.

Louny: Pokorný - Šmalcl, Vávra (54. Štourač), Fiřt, Kovalčík - Šimeček, Myška, Sulovský (78. Minařík), Popovič (78. Zerner), Švejda - Seri Bagou (72. Klimt).

Dobříš: Víšek - Pokorný, Machač, Talůžek, Horáček (70. Píša) - Janda (61. Petrlík), Šrain, Soukup, Masopust (78. Forejt), Čížek (61. Kozohorský) - Procházka.