Šest zápasů čekala Dobříš, než si bude moct zařvat gól. Na Vojtěcha Machače z prvního jarního kola na půdě Neratovic navázal až teď Ondřej Puchmajer, který bezpečně proměnil pokutový kop. „V první půli jsme s nimi hráli vyrovnaný zápas. Ve druhé už to bylo těžké. Oni do nás museli, tlačili na nás,“ hodnotil autor proměněné penalty.

Radost domácím ale vydržela pouze krátce, přibližně deset minut ve druhé půli, než po rohovém kopu udeřil hostující Kopta. „Zbytečný gól, kdy skákal úplně sám. Vedení je nakoplo a nám chyběla síla, abychom vyrovnali,“ smutnil 23letý fotbalista Dobříše. Most už si následně zbytek utkání pohlídal a domácí k ničemu nepustil. Naopak jeho náskok se navyšoval. Nejprve po dalším zásahu Kopty, který prostřelil Webera a tečku zápasu udělal v závěru střídající Prokop.

Příbram dvakrát zachránilo břevno. Z Opavy veze cenný bod

Dobříš opět doplatilo na to, že se jí letos směrem moc dopředu nedaří. Situace ale už začíná být vážná a hrozba sestupu je čím dál reálnější. „V posledních třech zápasech jsme si ale dokázali, že dokážeme hrát i s týmy, které jsou nahoře. Když budeme hrát pořád stejně bojovně, tak se k nám přikloní štěstí. Už třeba teď v Rakovníku,“ vzhlížel Puchmajer k příštímu klíčovému utkání na půdě posledního týmu.

Tři body by měly pro Dobříš cenu zlata a mohly by ji vrátit ještě výrazně do hry o záchranu. Je tu však jedno velké ale. Na hřišti soupeřů patřím k nejhorším týmům a nutně by potřebovala v Rakovníku uspět. „Doufám v to, i když nás čeká těžký zápas. Venku hrajeme špatně. Ještě jsme nevyhráli,“ uvědomoval si Puchmajer. Stačí jediné, urvat potřebné vítězství a následně se odrazit k lepším výsledkům. „Nejsme v pozici, abychom hráli bojovný fotbal. Musíme hrát, bojovně, s nasazením a pak štěstí přijde,“ dodal dobříšský fotbalista.

Dobříš – Most-Souš 1:4 (1:1)

Branky: 44. Puchmajer (p) – 56. a 75. Kopta, 25. Soukup (vl.), 83. Prokop. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Cihlář – Štrincl, Havránek. Diváci: 210.

Dobříš: Weber – Procházka, Soukup, Talůžek, Puchmajer (85. Píša), J. Šrain (85. Boudník), Kozohorský, Machač, V. Šrain, Masopust, Janda.