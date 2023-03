Fotbalová divize nabídla derby regionálních celků. Béčko Příbrami doma přivítalo Tochovice a posílené o několik hráčů z A-týmu, kteří se nezapojili do zápasu s Prostějovem, porazili rivala 3:1. O všechny tři góly domácích se postaral čerstvý objev ze Senegalu Ngagne Fall. Snížení hostů přišlo až v závěru, kdy si vlastní gól dal Švestka.

Příbram B porazila Tochovice v sezoně i podruhé | Foto: Zdeněk Brož

Teprve před jedenácti dny ho v Příbrami zaregistrovali, nyní 23letý Senegalec ukázal potenciál pro středočeský klub. Útočník Ngagne Fall ukázal v souboji s Tochovicemi naplno své umění a třemi góly. Na hlavní ploše druholigového celku předvedl střelecký koncert a zejména rychlost, kterou disponuje. Všechny trefy totiž zaznamenal tak, že si dostal míč do běhu a následně si v situaci sám poradil. Ať už prošel jeden na jednoho, nebo zakončil podruhé z dorážky.

„Škoda gólů, které jsme dostali. Všechny z brejkových situací. Hrajeme venku a dostáváme góly z brejků, to je špatně,“ smutnil trenér hostů Erik Šlechta, který se po pauze vrátil do známého prostředí. V minulé sezoně totiž zamířil do Tochovic právě z Příbrami.

Sám uznal, že Příbram zaslouženě vyhrála. „Bohužel pro nás jejich sestava byla opravdu našlapaná, a když tam na hráče, co trénují třikrát týdně, vyběhnou borci, kteří mají sedm tréninků, tak rozdíl mezi nimi být musí,“ poukazoval Šlechta na nabitou sestavu domácího celku, za který nastoupil řada hráčů z A-týmu jako například Dudl, muž zápasu Fall, Nor Jahič, Antwi či gólman Babka.

Obrazem: Wágner se opět trefil. Příbram veze z Prostějova tři body a dál vede

Tochovice tak podruhé Příbrami podlehly. Soupeř i nyní byl na tom herně lépe. „Mrzí mě spíš, že tam mělo být od nás určitě ještě větší nasazení. Víc vyjít z komfortní zóny. Nebyl tam rozdíl třeba kombinační a tak dále, za mě béčko nemá úplně nějakou tvář, jak chce hrát. Je to taky těžký, když se neví, koho pošlou, individuálně je tam ale opravdu sedm hráčů ustřelených a ti taky vyhráli zápas,“ poznamenal Šlechta.

Jeho svěřencům se podařilo snížit až v úplném závěru. Na rohový kop si naběhl Vlček a míč nasměroval na Švestku, od jehož těla zamířil míč do branky. To bylo ale vše. V tu chvíli hráli domácí už o deseti, když šel předčasně do sprch Jahić. Tochovice tak nadále zůstávají na sestupové 14. pozici, zatímco Příbram se vyhoupla na třetí místo. „Pro nás tohle nebyl zápas o šest bodů, ty přijdou teď a musíme se na ně připravit,“ uzavřel Šlechta.

Příbram B – Tochovice 3:1 (1:0)

Branky: 28., 61. a 72. Fall – 88. Švestka (vl.). ŽK: 1:3. ČK: 1:0. Rozhodčí: Schveinert - Havránek, Mazanec. Diváci: 100.

Příbram B: Babka – Šimáček (82. Gerža), Jahić, Švestka, Antwi, Anih, Hýsek (82. Štrbo), Krasniqi (66. Procházka), Dudl, Fall, Kareš.

Tochovice: Beran – Janů (79. Krotký), Jendruščák (66. Tošovský), Sosnovec, Čížek, Dušek, Mourek, Sirotek, Pazderník (66. Šimůnek), Vlček, Hadáček (75. Benda).