Start jara jste měli povedený. Co se pak stalo?

Bylo tam víc faktorů. Jedním z nich bylo složité rozlosování. Na podzim jsme zápasy se Soběslaví a Jindřichovým Hradcem prohráli a pak jsme jeli sérii těžkých utkání, což jsme teď měli taky, ale tentokrát jsme dvakrát vyhráli. Když se pak podíváme na bilanci Lomu, který na jaře vyhrál třikrát, z toho jednou s námi. S Přešticemi i Klatovy jsme měli na bod, v Katovicích možná na tři – nakonec nemáme ani jeden. Všechna tato těžká střetnutí nám utekla.

A dál?

Nepodařilo se nám najít kanonýra. Jarní nejlepší střelci jsou tři – Sochůrek, který odehrál polovinu zápasů kvůli potížím se svaly a byl pro nás hodně platný a rychlý pro náš systém, zbylí dva byli stopeři Hofman s Brotánkem. V těch zápasech, kdy jsme potřebovali, aby někdo dal gól z ničeho, tak jsme neměli nikoho. Nedali jsme branky ani ze stoprocentních šancí, což bylo v Hořovicích, teď zase. Tím, že nemáme kanonýra, tak jsme potřebovali vyhrávat o gól, jenomže v každém utkání jsme vytvořili vždy nějakou minelu. Fotbal se hraje před oběma brankami a tam jsme žalostní. Že jsme v poli schopni něco vytvořit, přehrát soupeře, je pěkné, ale tam se góly nedávají a tam se rozhodlo celé jaro.

Navíc jste v zimní přestávce pustili Krůtu, který vám chyběl víc, než by se na první pohled mohlo zdát.

Bylo to tak. David by z těch šancí a ve formě góly dával a určitě by nám pomohl. Měl pocit, že jde za lepším a v tuhle chvílí nejsme klub, který by mohl bránit hráčům. Nerozešli jsme se ve zlém a on měl pocit, že Meteor bude hrát vysoko a bojovat o postup do ČFL. Chtěl se posunout výš. Nám chyběl určitě. Kdyby tady byl, tak bychom měli určitě o pár bodů víc. Neříkám, že by stačily na záchranu, ale nějaké jeho góly by nám pomohly.

K tomu navíc Hořovice na rozdíl od vás braly s těžkými soupeři a de facto se zachránily.

Přesně tak. On i Beroun taky porazil Lom. My jsme hráli na jeho půdě, tak to bylo složitější, kdybychom s ním hráli doma, tak by to vypadalo jinak. Přeštice ztratily jenom pětkrát za remízu, my jsme je tady měli a mohli jsme s nimi bod uhrát. Samozřejmě, bylo to o tom jednak rozlosování, inkasování hloupých gólů, ale že k nám dolů nikdo nespadl. Zůstal dole i Beroun, který si myslím nehrál bůhvíjaký fotbal, ale taky byl schopný urvat body. Cheb možná těžil z toho, že jeho zápasy se hrají na umělé trávě.

Ve který moment se vaše situace zlomila a věděli jste, že sestup je neodvratitelný?

Úplný zlom přišel s Berounem. Kdybychom ho porazili a pak jsme byli schopni uhrát něco v Hořovicích, tak bychom měli o šest bodů víc a bylo by to zajímavější. Svým způsobem se to začalo lámat zápasem s Klatovy. Tím, že bodovali všichni a utíkali nám. Že jsme ztráceli pět bodů na záchranu není o tom jenom dvakrát vyhrát, ale aby ostatní taky prohrávali, což se nedělo. Nám by nestačilo ovládnout dvě, tři utkání v řadě. Z tohohle pohledu šlo všechno proti nám. Jak Cheb, tak Hořovice vyhrávali hodně moc a to prostě nestačilo.

Teď už jste navíc úplně poslední, přeskočil vás Beroun. Utkání s Petřínem jste i přes přesilovku prohráli. Spadli jste tedy nejhlouběji, kam to šlo. Je to obraz celého jara?

Obraz celého jara je, že nejsme schopní dát gól a jakmile ho dostaneme, tak nás o to víc srazí dolů. Před zápasem s Berounem jsme si říkali, že nesmíme dostat první gól, protože když se tak stane, tak je to špatně. Letos jsme otočili jediný zápas s Jindřichovým Hradcem. Tím, že víme, že nám schází kanonýr a ani na tréninku nám tam nepadají góly, byť se snažíme celé jaro pilovat zakončení, tak víte, že když dostaneme první gól, že to je špatně. To samé i teď. Hráli jsme proti deseti, ale nemáme takovou ofenzivní sílu, abychom byli schopni dostat míč do zataženější obrany a tam rozhodnout.

Už máte jistý sestup. S jakými cíli půjdete do zbývajících utkání v sezoně?

Určitě je to o tom, abychom udrželi partu na příští sezonu. Máme velkou výhodu v tom, že všichni hráči jsou domácí. Nemáme v týmu člověka, který by k nám přišel jenom kvůli soutěži. Jde o to kluky udržet v tom, abychom se nerozhádali a připravili se na další sezonu. Šli jsme do toho s tím, že samotná záchrana bude složitá, což jsme věděli v zimě, kdy jsme tým přebírali. Měli jsme za cíl se o ní poprat, co to půjde a v momentě, kdy se to nepovede, tak udržet kádr na příští rok, abychom se nastartovali do dalšího ročníku.

Letní přestávka ale bude krátká a nový ročník přijde co nevidět. Jak bude těžké utužit partu nejen do zbylých dvou zápasů, ale i do další sezony?

Teď se ukazují i normální rozbroje, že v týmu nějaké partičky jsou a je to nepříjemné, když se prohrává. V zimě jsme zapracovali na tom, že Lukáš Brotánek šel dělat asistenta, tak se nám povedlo nastartovat starší hráče, ke kterým se přidali ti mladší. Někteří ti zkušenější ale časem přestali tolik trénovat, což se pak odráží na všem. Náš úkol bude teď v tom, abychom hráče znovu zvedli tak, aby pracovali jako v zimě. Bude to ale složité, určitě.

V čem?

Potřebujeme trošku vyhrávat. Krajský přebor ale bude těžká soutěž a i v něm se ale góly snadno dávat nebudou a bude to o tom, dostat hráče do procesu a na Lukáši Brotánkovi, aby je tam do toho posunul. Další věc je, že je těžké dát tomu nějaký impulz. I kdybych po sestupu rezignoval, tak tady není nikdo, kdo by chtěl trénovat. Pak narážíme na rozhodčí, kteří nám nepřejí, což v kraji bude vidět ještě víc.

Z krajského přeboru bude navíc padat hodně středočeských týmů. Budete tlačit na to, abyste se co nejrychleji vrátili do divize, nebo tomu necháte volný průběh a návrat až časem?

Neříkám, že se nechceme vrátit do divize, ale vzhledem k tomu, že se nám nedaří doplnit kádr z mládeže, tak možná tato soutěž byla nad naše síly. V tuhle chvíli bude střed krajského přeboru to, na co máme. Bude to složité, ale budeme dělat to, co půjde a vařit z toho, co máme. Kdyby bylo na mě, chtěl bych posily v každé řadě, ale ty asi nebudou.

Už váš předchůdce Ladislav Šach si stěžoval na chybějící kvalitu. Kde jí ale chcete brát, když ani peníze nejsou?

Léta jsme těžili z toho, že jsme měli hodně kluků v mládeži, kteří šli do Příbrami, prošli jí a pak se vraceli. Třicátníci, kteří tady jsou, všichni přičichli k lize a byli blízko, aby ji hráli. A věděli jsme, že když se budou vracet, tak na tom můžeme stavět. Dál jsme byli schopni doplnit kádr někým z dorostu, který hrál divizi, ale teď až na jednu výjimku není kde brát. V Příbrami nikdo od nás taky není, tak musíme hrát s tím, co je k dispozici. Kvalita tady je, ale chybí nám střelec. Myšlenka, že by v létě někdo přišel, není.