Po poločase ale vedli hosté. „První půle byla špatná, po obrátce jsme začali hrát výš, vystoupili na krajích,“ popisoval kouč Sedlčan změny taktice po přestávce, které svému týmu nastolil. Náhradníci se mu začali odvděčovat až obrátce. „Střídající hráči přinesli oživení, k tomu lepšený výkon ve druhém poločase, naopak soupeř byl ustrašenější a nehrál tak dobře jako v prvním, kde byl jasně lepší,“ poznamenal Zelenka.

Režisérem obratu byl zejména Haas, který nejprve centrem z pravé strany našel na penaltovém puntíku prvního střídajícího hráče Sirotka. O chvíli oslovil přihrávkou druhého náhradníka Haška, jehož přízemní tvrdá střela zapadla ke vzdálenější tyči. Jihočeši se následně hnali za vyrovnáním, nicméně domácí obrana už fungovala spolehlivě a vedení uhájila až do konce.

Sedlčany tak v úvodních dvou kolech plný počet bodů. Trenér Zelenka přiznal, že by byl spokojen se čtyřmi. „Tím, že se jich udělalo šest bodů, je to o to lepší,“ pochvaloval si kouč. Jeho svěřenci mají tak zcela odlišný vstup, než tomu bylo zkraje sezony. S oběma celky už chtěl totiž Tatran bodovat v létě, tehdy ale vyšel naprázdno a body honil až ke konci podzimu.

Nyní už je situace veselejší, ačkoliv bodovali i soupeři Sedlčan. Cheb remizoval s rezervou Českých Budějovic a poslední Beroun senzačně porazil druhý Lom. Na jeho hřiště zamíří příští týden právě hráči Tatranu. „Pojedeme tam s čistou hlavou, můžeme tam jenom získat. Když se prohraje, tak to nebude taková katastrofa,“ pronesl smířeně Zelenka. Jemu navíc dělají starosti i zranění z víkendového zápasu. Minimálně tři hráče bude muset totiž na půdě velkého favorita postrádat.

Sedlčany – Jindřichův Hradec 2:1 (0:1)

Branky: 68. Sirotek, 72. Hašek – 32. Toman. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Cichra – Polena, Adámek. Diváci: 192.

Sedlčany: Glogar – Hofman, Lípa (30. Hašek), Krůta, Brotánek – Kdolský, Repetný, Hanuš, Dvořák, Novotný (18. Sirotek) – Sochůrek (68. Sosnovec).