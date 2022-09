Stačila dvě zaváhání v rozmezí 36. a 40. minuty a domácí dvakrát udeřili. Nejprve po krásné akci zakončil nekompromisní ranou uvnitř šestnáctky Janča a následně se po standardní situaci prosadil Voves. „Individuální chyby. Sejdou se dvě, tři a pak z toho dostaneme gól,“ konstatoval zkušený Petr Jendruščák.

I on věděl, že se svým týmem narazil na silného soupeře. „Domažlice nehrály špatně. Rozhodně už jsme potkali kvalitativně hroší týmy po herní stránce,“ uvedl 41letý matador. Tochovice navíc předvedly jeden ze svých horších výkonů, proto odjížděly ze západu Čech opět s nulou. „Ne, že by se nám nechtělo, ale prostě to nešlo. Do soubojů jsme přicházeli později, kombinace vázla. Nehráli jsme tak, jako doma před tím. Jsme naštvaní na sebe, protože jsme měli a mohli hrát lépe,“ upřesnil Jendruščák.

Těsně před koncem navíc i v hodně deštivém utkání vzplály emoce. Po faulu u strany se strhla mela, u které byl i Jendruščák coby zaskakující kapitán za Sirotka, jenž už tou dobou byl vystřídán. Červené karty ale dostali domácí Korelus a na straně hostů Čížek. „V závěru se to postrkalo. Blbý faul. Jeden do druhého strčí, pak další a tak dále. Rozhodčí nás vyloučil. Řekl nám, že neřešil intenzitu, ale strkanici,“ přiblížil nejzkušenější hráč v tochovickém dresu.

Definitivní tečku za zápasem udělal Javorský, který využil sklepnutí Sloupa a zpoza šestnáctky propálil Matějku potřetí. Tochovice tak odjíždí potřetí z Plzeňského kraje bez bodů, podruhé v řadě navíc prohráli rozdílem tří gólů.

Domažlice B – Tochovice 3:0 (2:0)

Branky: 36. Janča, 40. Voves, 90+5. Javorský. ŽK: 7:4. ČK: 1:1. Rozhodčí: Doubrava – Vnuk, Dohnal. Diváci: 100.

Tochovice: Matějka II – Dušek, Hadáček (79. Krotký), Janů, Jendruščák (89. Matějka I), Ma. Kynkor, Pech (79. Pech), M. Čížek, Sirotek (46. Mourek), Mi. Kynkor. (89. Benda), J. Čížek.