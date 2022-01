Plichta divizních celků. Tochovice zahájily přípravu remízou s Dobříší

Do přestávky byla naděje na přijatelný výsledek, když si Rokycany odnášely pouze jednogólové vedení. Po obrátce stran ale domácí vlétli na soupeře a přidali další dvě branky. Za Tochovice se podařilo snížit Jendruščákovi, avšak se jednalo jen o čestný zásah. Západočeši nenechali nic náhodě a přidali další dvě branky. „Na druhou stranu nás tyhle zápasy budou posouvat dál,“ poznamenal Zárybnický.

Jejich soupeř z Rokycan navázal na dobrý výkon proti Radnicím a Tochovice pod umělými světly porazil jednoznačně 5:1. Trenér Milan Dejmek tak mohl být spokojený. „Kluci pokračovali ve výkonu, který předvedli v sobotu. Zejména dopředu jsem mile překvapený a musím to zaklepat, že nám to tam zatím padá. To je příjemná změna oproti zápasům na podzim. Vítězství 5:1 je super, ale je to stále jen příprava a nijak zvlášť bych to nepřeceňoval,“ řekl Deníku kouč domácích.

Příprava Sedlčan běží dle plánu. Nový kouč má radost z přístupu hráčů

Tochovice mohly přidat klidně ještě další branku, nicméně první příležitost jim zhatil odmávaný ofsajd, při druhém se zaskvěl domácí gólman. Už třetí zápas v pořadí sehrají svěřenci Marka Zárybnického v sobotu proti Mýtu.

Rokycany - Tochovice 5:1 (1:0)

Branky Tochovic: Jendruščák (p)