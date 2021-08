Oba soupeři rozehráli společně sezonu už potřetí v řadě. Předchozí dva duely skončily na dobříšském stadionu vždy remízou a na dělbu bod to dlouho vypadalo i tentokrát. V takticky svázaném utkání se čekalo na branku pětašedesát minut.

V úvodu utkání se sice po rychlé akci z pravé strany prosadil domácí forvard Junek, radost mu ale překazil praporek nad hlavou pomezního sudího. Jediným střelcem zápasu se tak stal hostující Šobr, jenž zužitkoval přímý volný kop z hranice pokutového území, který byl nařízen po ruce kapitána Talůžka. Na výsledku se ve zbytku utkání už nic nezměnilo. I proto, že při závěrečném tlaku Dobříše zachránila hosty po závaru v pokutovém území branková konstrukce.

„Paradoxně se podle mého názoru jednalo o nejvyrovnanější zápas, který jsme s Neratovicemi z těch tří případů odehráli. Bohužel, body jsme ale tentokrát nebrali,“ posteskl si po utkání domácí trenér Filip Dort. „Musím ale kluky pochválit za to, jak zápas odehráli. Líbil se mi jejich přístup, organizace hry. Tohle je přesně to, co chceme hrát i v dalších zápasech. Soupeře jsme totiž kromě gólu prakticky do ničeho nepustili. Škoda jen, že jsme nevyužili některou z našich možností, kterých jsme měli určitě více,“ podotkl.

Na slova dobříšského kouče navázal i jeho protějšek Jiří Brunclík. „Potvrdilo se, že mistráky jsou jiná soutěž než příprava,“ zopakoval, co řekl po vydařené přípravě. „Nehrálo se nám vůbec dobře, hráli jsme pomalu a v ofenzivě hodně nekvalitně. Určitě se na tom podepsal i fakt, že to byl první mistrák, kdy kluci strašně chtěli, ale některým to trochu svazovalo nohy. Nakonec jsme zápas zlomili naší týmovou vnitřní silou a výborně kopnutým trestňákem,“ oddechl si.

„Dobříš má hlavně v ofenzivě velkou kvalitu, každý jejich brejk zavání gólem,“ ocenil protivníka Brunclík, který už vyhlíží další duel s Kladnem. „Doufám, že náš výkon bude lepší a soupeře pořádně potrápíme," dodal.

Dobříš zajíždí na půdu pražské Artimy.