„Soupeř si myslel, že nás porazí poté, co jsme předvedli v Náchodě, ale my jsme mu ukázali, že nejsme žádná ořezávátka,“ řekl potěšeně trenér Marek Zárybnický. Jeho svěřenci předvedli diametrálně odlišný výkon, než jakým se prezentovali minulý týden. Navíc byli při chuti a po přestávce přidali pátý gól. Po střele Sirotka se míč odrazil od hostujícího Chlapce a zakutálel se přímo do brány Poříčan.

Domácí následně utkání kontrolovali a odehráli bez nervů i směrem dozadu a zdálo se, že poprvé v sezoně odejdou bez inkasované branky. Brankář Beran měl jen minimum práce. Nicméně o čisté konto přišel v úplném závěru. Z ojedinělé šance v zápase se prosadil Petr a ukončil tochovickému brankáři naděje na první nulu.

Tochovice se tak díky výhře ocitly poprvé od začátku sezony mimo poslední dvě místa v tabulce a poskočily až na dvanácté místo. Nicméně i skok o tři pozice výš jim nic nezaručuje. Mezi nimi a šestnáctým Dvorem Králové nad Labem je pouhý dvoubodový rozdíl. Překvapivě totiž zvítězil i Náchod a tabulka je v spodních patrech pořádně vyrovnaná. „Proto jsme chtěli vyhrát, protože jsme věděli, že by nám jinak ostatní soupeři odskočili,“ zmínil kouč Tochovic. V příštím kole zajíždí jeho svěřenci na půdu jednoho z aspirantů na postup, Vysokého Mýta, kde je bude čekat obtížný úkol.

Tochovice – Poříčany 5:1 (4:0)

Branky: 10. a 30. Čížek, 23. Sirotek, 40. Jendruščák (p), 52. Chlapec (vl.) - 90. Petr. ŽK: 4:4. Rozhodčí: Hamouz – Štrincl, Mazanec, Eibl. Diváci: 120.

Tochovice: Beran – Mourek, Pozderník, Balík, Jendruščák (44. Vokurka), Sirotek (72. Matějka), Ivaník (76. Krotký), Čížek, Dušek, Vlček, Tošovský (72. Janů).