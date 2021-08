To všechno je ale minulost. Nový ročník 2021/2022 znamená nový začátek a všichniv klubu věří, že do třetice se už historie – ani v jednom případě – opakovat nebude.

„Dvakrát jsme se zachránili díky tomu, že se soutěže nedohrály, to je fakt,“ přiznává předseda oddílu Martin Hemr. „Na druhou stranu, je to všechno jenom sport. Nejhorší je, když se vůbec nehraje. To už snad ale máme za sebou,“ doufá.

Podle Martina Hemra je dění v nadcházejícím ročníku jen těžko čitelné. „Uvidíme jak se letošní soutěž bude vyvíjet. Někteří naši hráči budou získávat zkušenosti v divizní prostředí, takže uvidíme, jak si s tím poradí, ale chceme věřit, že to zvládneme. Rozhodně se o setrvání v soutěži popereme,“ doplňuje předseda účastníka divize B.

PODZIMNÍ LOS DIVIZE – SKUPINA B

• 1. kolo (31. 7. – 1. 8.): Brandýs – Chomutov, Č. Lípa – Aritma Praha, Kladno – Březová, Tn Rakovník – Slaný, Č. Brod – Louny, Ostrov – Meteor Praha, Most – Štětí, Dobříš – Neratovice.

• 2. kolo (6. – 8. 8.): Chomutov – Meteor, Neratovice – Kladno, Aritma Praha – Dobříš, Brandýs – Č. Lípa, Štětí – Tn Rakovník, Březová – Most, Slaný – Č. Brod, Louny – Ostrov.

• 3. kolo (13. – 15. 8.): Č. Lípa – Chomutov, Kladno – Aritma Praha, Tn Rakovník – Březová, Č. Brod – Štětí, Ostrov – Slaný, Most – Neratovice, Dobříš – Brandýs, Meteor – Louny.

• 4. kolo (20. – 22. 8.): Chomutov – Louny, Neratovice – Tn Rakovník, Aritma Praha – Most, Brandýs – Kladno, Č. Lípa – Dobříš, Štětí – Ostrov, Březová – Č. Brod, Slaný – Meteor.

• 5. kolo (28. – 29. 8.): Tn Rakovník – Aritma Praha, Kladno – Č. Lípa, Most – Brandýs, Č. Brod – Neratovice, Ostrov – Březová, Dobříš – Chomutov, Meteor – Štětí, Louny – Slaný.

• 6. kolo (3. – 5. 9.): Chomutov – Slaný, Štětí – Louny, Neratovice – Ostrov, Aritma Praha – Český Brod, Brandýs – Tn Rakovník, Č. Lípa – Most, Březová – Meteor, Dobříš – Kladno.

• 7. kolo (11. – 12. 9.): Kladno – Chomutov, Tn Rakovník – Č. Lípa, Č. Brod – Brandýs, Ostrov – Aritma Praha, Most – Dobříš, Slaný – Štětí, Meteor – Neratovice, Louny – Březová.

• 8. kolo (18. – 19. 9.): Neratovice – Louny, Aritma Praha – Meteor, Brandýs – Ostrov, Č. Lípa – Č. Brod, Kladno – Most, Chomutov – Štětí, Dobříš – Tn Rakovník, Březová – Slaný.

• 9. kolo (24. – 26. 9.): Tn Rakovník – Kladno, Meteor – Brandýs, Štětí – Březová, Louny – Aritma, Slaný – Neratovice, Č. Brod – Dobříš, Ostrov – Č. Lípa, Most – Chomutov.• 15. kolo (28. 9.): Meteor – Č. Brod, Štětí – Kladno, Neratovice – Č. Lípa, Aritma Praha – Brandýs, Březová – Dobříš, Louny – Tn Rakovník, Slaný – Most, Ostrov – Chomutov.

• 10. kolo (1. – 3. 10.): Chomutov – Březová, Neratovice – Štětí, Aritma Praha – Slaný, Brandýs – Louny, Č. Lípa – Meteor, Kladno – Č. Brod, Most – Tn Rakovník, Dobříš – Ostrov.

• 11. kolo (9. – 10. 10.): Tn Rakovník – Chomutov, Štětí – Aritma Praha, Březová – Neratovice, Slaný – Brandýs, Č. Brod – Most, Ostrov – Kladno, Meteor – Dobříš, Louny – Č. Lípa.

• 12. kolo (15. – 17. 10.): Chomutov – Neratovice, Aritma Praha – Březová, Brandýs – Štětí, Č. Lípa – Slaný, Kladno – Meteor,Tn Rakovník – Č. Brod, Most – Ostrov, Dobříš – Louny.

• 13. kolo: (23. – 24. 10.): Neratovice – Aritma Praha, Štětí – Č. Lípa, Březová – Brandýs, Slaný – Dobříš, Č. Brod – Chomutov, Ostrov – Tn Rakovník, Meteor Praha – Most, Louny – Kladno.

• 14. kolo (29. – 31. 10.): Chomutov – Aritma Praha, Brandýs – Neratovice, Č. Lípa – Březová, Tn Rakovník – Meteor Praha, Kladno – Slaný, Most – Louny, Č. Brod – Ostrov, Dobříš – Štětí.