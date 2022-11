Trenér Erik Šlechta v předchozích zápasech naříkal, že týmy jsou v duelech s Tochovicemi zalezlí a moc nechtějí hrát. Často byla utkání o jednom gólu, který ale dávali soupeři a o to víc pak obranu zamkli. Tentokrát ale narazili na lídra soupeře, jenž chce hrát fotbal, vždyť už dlouho patří ke špičce divize, a Středočeši toho využili. „Devadesát minut bylo od kluků odmakaných a zaslouženě se vyhrálo 3:0. Kluky bych pochválil za přístup a obětavost. Nádherný zápas,“ rozplýval se kouč.

Tochovice vstoupily do utkání parádně. Už v osmé minutě jim zařídil vedení Josef Čížek a rázem se jim hrálo lépe. I přes sílu soupeře se jim podařilo náskok udržet do přestávky. Lom sice po půlhodině mohl vyrovnat, když Rydval po centru trefil břevno, jinak ale poločasové vedení domácích o jednu branku odpovídalo průběhu prvního poločasu. „Tochovice byly lepší ve všech směrech, hráči soupeře k nám rychle přistupovali a my se báli, abychom nedostali nakopáno,“ hodnotil výkon hostů kouč Lomu Lukáš Zeman.

V 55. minutě vyrobili hosté zbytečnou penaltu, kterou střídající kanonýr Sirotek nadvakrát proměnil, a domácí vedli 2:0. Hráči Lomu měli šance na snížení, když tentokrát trefili tyč, skórovat mohl z dorážky i Musiol. Gól však hosté nedali a naopak domácí využili otevřenou obranu soupeře ke vstřelení třetí branky. Výhru Tochovic pečetil deset minut před koncem svým druhým zásahem Sirotek.

„Prohrávali jsme osobní souboje a u všeho jsme byli pozdě. Doufám, že nás prohra vrátí na pevnou zem a příští zápas bude mnohem lepší,“ uvedl Zeman. „Strašně důležité tři body. Teď je musíme potvrdit v Horní Bříze. Věřím, že tenhle zápas nás nakopne do posledního zápasu podzimu i přípravy,“ řekl jeho protějšek Šlechta.

Tochovice čeká na závěr podzimu duel v Horní Bříze. Na první pohled relativně snadný soupeř, který doposud získal pouze jeden bod. Nicméně venku se jim příliš nedaří. Na druhou stranu kdy jindy vyhrát než teď. Další výhra by je navíc přiblížila před zimním spánkem k ostatním týmům a výrazně vrátila do hry o záchranu. „Chci, abychom se dostali tam, kam patříme a uděláme pro to vše,“ prohlásil Šlechta.

Tochovice – Lom 3:0 (1:0)

Branky: 55. a 80. Sirotek, 8. J. Čížek. ŽK: 4:4. Rozhodčí: Lovětínský – Havlík, Janíček. Diváci: 215.

Tochovice: O. Matějka II – M. Čížek, Mi. Kynkor, Dušek, Ma. Kynkor, Mourek (87. Benda), J. Čížek (87. Ma. Krotký), Matoušek, Jendruščák, O. Matějka I (46. Sirotek), Hadáček (77. Pazderník).