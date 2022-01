Když na konci října Sedlčany končily podzimní část, loučil se s nimi také i dlouholetý trenér Ladislav Šach. Jeho poslední přání bylo, aby se jeho nástupci povedlo hráče znovu oživit a dostal do nich chuť do fotbalu. Do jarní části je povede coby hlavní kouč Vlastimil Zelenka, který povýšil z pozice asistenta, a soudě podle jeho slov, se daří tužbu svého předchůdce plnit. „Se zimní přípravou jsem relativně spokojený. Hráči k ní přistupují zodpovědně,“ pochvaluje nový lodivod Tatranu.