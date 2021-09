Tochovice se ještě vzchopily. Ačkoliv se po brance Vondráčka zdálo být už po zápase, tak hosté našli v sobě ještě sílu a během dvou minut se přiblížili na rozdíl jednoho gólu a chvílemi pomýšleli i po vyrovnání. „Domácí jsou velice kvalitní mužstvo. Bylo by asi nespravedlivé, kdybychom vyrovnali, nicméně hned poté jsme měli ještě další dvě šance, kdy jsme mohli vyrovnat. Nestalo se a Kolín si pak zbytek zápasu pohlídal,“ řekl Zárybnický.

„Věděli jsme o kvalitě soupeře a že zápas bude těžký. S tím jsme do toho šli,“ začal hodnocení trenér Marek Zárybnický. I on ale musel být překvapen vývojem zápasu, kdy po patnácti minutách hry padly už tři góly, z toho dva v bráně Tochovic. Úřadovat totiž začal domácí fantom Sodoma, který se postaral o obě trefy domácích. V 26. minutě už podle hlasatele zkompletoval hattrick, ale rozhodčí Štefan ho opravil v zápise a trefu zaznamenal jako vlastní Vokurky.

/FOTOGALERIE/ Mizerný začátek zápasu a navíc i kvalita soupeře. Fotbalisté Tochovic se postavili v 6. kole Divize C favoritovi z Kolína. Domácím stačila jediná úderná zbraň v podobě Sodomy, který zaznamenal hattrick. V divoké přestřelce zvítězili domácí nakonec 5:3.

