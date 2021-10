Už se schylovalo k jejich prvnímu vítězství. Stačilo přečkat sedm minut a byla by na světě. Tochovičtí fotbalisté ale inkasovali v závěru a nakonec se s Dvorem Králové nad Labem rozešly smírně po remíze 1:1. Místo výraznému přiblížení k předposlednímu Náchodu udělali v 10. kole Divize C pouze malý krůček.

Tochovice doma opět remizovaly, tentokrát se Dvorem Králové nad Labem 1:1. | Foto: Ondřej Jícha

Tochovice navázaly na předešlý výkon s Letohradem a začaly tam, kde v předchozím duelu skončily. Aktivní hrou a v prvním poločase na soupeře z Králova Dvora vlétly, jenomže ani jedna příležitost nepřinesla vedoucí branka. „Zase nás potrápilo to, co od začátku soutěže, kdy jsme se pohřbívali zahozenými šancemi. V první půli jsme byli pořád před brankou, měli jsme šest ohrožení. Nedali jsme ani jedno a to nás potrestalo,“ litoval Stanislav Vokurka, který se postaral o víkendové srovnání proti Letohradu.