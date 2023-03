Stejně jako na konci léta, tak i teď zkraje jara se odehrála divoká přestřelka. Zatímco v srpnu se Tochovice radovaly z premiérových tří bodů, tak tentokrát další zisk a posun tabulkou alespoň o jedno místo nahoru odmítly. Přitom obojí nutně potřebují. „Tenhle zápas jsme prostě podělali. Na to nejde říct nic jiného. Jsme v tom jako tým a jako tým jsme to podělali a teď jako tým to musíme napravit s Rokycany,“ řekl nekompromisně trenér Erik Šlechta.