Tochovice zkraje února narazily zkrátka na silnější protivníky, než proti kterým hrály na západě Čech. Milevsko i Vyšehrad byly o úroveň výš než Stříbro a Mýto. „Tam jsme hráli proti trabantům, teď proti nám nastoupilo Ferrari,“ srovnával kouč divizního týmu.

Zejména střetnutí s Vyšehradem mu, a hlavně jeho svěřencům hodně ukázalo. „Chtěl jsem je schválně, protože jsou hodně silní. Kvalitu mají výbornou. Neděle byla pro nás ukázkou, že jsme v začátcích přípravy a že máme měsíc, co vylaďovat,“ podotkl Šlechta.

Celek z Příbramska si proti účastníkovi pražského přeboru neškrtl. Až v posledních dvaceti minutách, kdy domácí prostřídali. Do té doby byli totiž hodně silní. Také až v závěru se podařilo Tochovicím vstřelil alespoň čestnou branku. Nabitý program Tochovic pokračuje nadále, protože už v úterý od 18:30 nastoupí k dalšímu duelu, kdy umělé trávě v Příbrami vyzvou tamější tým do 19 let.

