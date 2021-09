„Jsem strašně zklamaný, že spolu nemůžeme dál makat na zlepšování hráčů a vylepšování výsledků týmu. Zejména první tři kola jsme hráli zajímavý fotbal a byl jsem na kluky pyšný. Klukům věřím a jsem si jistý, že se výsledkově zvednou,“ rozloučil se prostřednictvím sociální sítě pětačtyřicetiletý stratég, pro kterého byla Libiš první štací v roli hlavního trenéra dospělého týmu na úrovni divize. Za sebou má bohaté působení u mládeže ve Slavii a Bohemce. Nadále je pak i asistentem u reprezentačního A-týmu žen.

Libišské mužstvo převzal loni v létě, kdy vystřídal Luboše Urbana. Z celkem dvanácti mistrovských zápasů si odnesl bilanci dvou výher, jedné remízy a devíti porážek. Do aktuální soutěže s týmem vstoupil slibně. Po čtyřbrankové výhře nad Letohradem ale přišla už jen smolná domácí remíza 3:3 s Kosmonosy, které srovnávaly z úplně poslední akce zápasu. Od zbylých tří soupeřů sokolové inkasovali vždy po třech gólech a prohráli, v posledních dvou případech i bez střeleckého zápisu. Především první poločas v Hlinsku a druhý proti Kolínu byl i podle samotného trenéra výkon špatný.

Odvolání považuje i tak za poněkud unáhlený krok ze strany vedení klubu. „Uznávám, že se výsledkově nepovedly tři zápasy a herně pak první poločas s Hlinskem a druhý s Kolínem. Za to přijímám zodpovědnost. Nicméně jestli se za tohle mají vyhazovat trenéři, kteří přivedou půlku mužstva a spousta kluků začíná s divizí mužů… Myslím, že jsme společně potřebovali pár zápasů a bylo by to jen lepší. Věřím totiž v kvalitu hráčů, že půjdou každým zápasem nahoru. Připravení jsou podle mě dobře. Rozhodnutí vedení klubu musím ale respektovat, i když mě to velmi mrzí. Moc mě to v Libiši s klukama bavilo," rozpovídal se Jíra o svém konci.

Jeho nástupcem by se podle informací Deníku měl stát Miroslav Kratochvíl, který loni působil v třetiligových Zbuzanech a v Libiši už vedl úterní trénink.