Byla na spadnutí a konečně se jí dočkali. Fotbalisté Tochovic si celý podzim šli za výhrou v Divizi C a zvítězit se jim podařilo v 11. kole. Triumf nad Kosmonosy (2:1) byl o to sladší, že se hráči mohli radovat i před vlastními fanoušky. Spokojený mohl být i trenér Marek Zárybnický, který ale musel své svěřence posledních dvacet minut hodně kočírovat.

Trenér Marek Zárybnický (uprostřed) musel uklidňovat hráče v závěrečných minutách. | Foto: Ondřej Jícha

Na dvanáctý pokus přišla konečně výhra. Ulevilo se vám?

Pro nás to úleva není, protože jsme pořád poslední. Na druhou stranu zažít vítězství v téhle soutěži je obrovský zážitek. Určitě si ho užijeme, co kdyby bylo poslední (směje se). Nakročeno jsme k němu měli víckrát, ale vždycky nám kousek scházel. Teď byl soupeř dobrý a prvních dvacet minut to s námi vypadalo zle. Potom jsme ale utkání měli pod kontrolou.