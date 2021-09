Doba hájení a čas na adaptaci už vyprchal. Tochovice se začínají srovnávat se soupeři v divizi nejen herně, ale pomalu přicházejí i výsledky. Proti Letohradu už byly po celý zápas lepší, aktivnější, měli více ze hry i příležitostí a drželi balón. „Hráli jsme trochu jinak než obvykle. V obraně jsme si to nedělali tak těžké. Měli jsme víc ze hry a je škoda, že si odnášíme pouze bod,“ shrnul po zápase gólman Ondřej Beran.

Právě on je viníkem jediného inkasovaného gólu, který Tochovice dostali těsně před odchodem do šaten. „Vypadla mi střela z dvaceti metrů, což by se nemělo stávat. Inkasovaný gól beru na triko,“ vzal sebekriticky 22letý brankář, který vzápětí pochválil defenzivu, protože v duelu s Letohradem dobře bránila a on měl méně práce než obvykle.

Zatímco v předešlých kolech útok výborně šlapal a v obrana Tochovic hodně vázla. Tak s Letohradem tomu bylo přesně naopak. Defenzivní činnost se výrazně zlepšila, ale koncovka byla tragická. Ujala se akorát hlavička Vokurky po standardní situaci. „Trápili jsme se na obou stranách hřiště. Proto jsme měli doteď pouze dva body. S Letohradem už se jednalo pouze o zakončení,“ podotkl Beran

On i celá obrana poprvé v sezoně inkasovali méně než dva góly, i tak ale z duelu s Letohradem brali pouze jeden bod. Sami ale tuší, že mohly být všechny tři. Hosté dokonce dohrávali o deseti, když v 78. minutě musel po druhé žluté kartě opustit hřiště Kundrt. Východočeši po vyrovnání Tochovic viditelně znervózněli, což se projevilo na jejich hře, protože častěji faulovali a vyloučení bylo pouze vyústěním toho všeho.

„Pořád jsme měli v pokynech od trenéra, ať zápas dohrajeme alespoň na bod, abychom se nějak chytli co se týče psychiky. Oni se zatáhli a nám se nechtělo jít do většího rizika,“ konstatoval Beran. Skutečně tomu tak bylo a Tochovice si mohly doma poprvé vychutnat, jaké to je získat body na vlastním trávníku. Další mohou přidat už v úterý, kdy přivítají od 15:30 Dvůr Králové nad Labem.

Tochovice – Letohrad 1:1 (0:1)

Branky: 54. Vokurka – 45+1. Kabourek. ŽK: 1:4 + Kundrt ČK. Rozhodčí: Toman. Diváci: 150.

Tochovice: Beran – Vokurka (82. Ivaník), Mourek, Pazderník, Jendruščák (33. Benda), Sirotek, Vašek, J. Čížek, Dušek, M. Čízek, Sýkora (65. Pazderník).