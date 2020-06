„Čekám na nějakou zajímavou nabídku, která by mě oslovila,“ přiznal Pavel Jícha v rozhovoru pro Deník.

Ostrá v divizi končí, což je velká škoda. Co vy na to? Není vám to líto?

Máte pravdu, je to velká škoda a moc mě to mrzí. V Ostré jsem byl dva roky a na celý klub budu rád vzpomínat.

Jaká byla vaše reakce, když jste se dověděl, že tým nebude hrát na takové úrovni?

Bylo mi to líto, ale vzal jsem to jako fakt, který nastal. To, že přijde nějaká virová pandemie, která bude mít i ekonomický dopad, nikdo z nás nemohl tušit.

Na co nebo na koho budete z Ostré nejraději vzpomínat?

Určitě na všechny, kteří v Ostré s fotbalem pomáhají, jsou to féroví lidé. Samozřejmě nejvíce mně přirostli k srdci hráči, které jsem zde vedl a realizační tým. S těmito lidmi jsem byl neustále v nejbližším kontaktu, tudíž právě oni mi budou chybět nejvíce. Poděkovat bych chtěl i fanouškům Ostré a majitelce hlavního sponzora klubu.

Pavel Jícha

Bydliště: Benátky nad Jizerou

Narozen: 22. února 1973

Stav: ženatý

Děti: dvě dcery

Zaměstnání: realitní makléř

Znamení: ryby

Další oblíbené sporty: nohejbal, tenis

Zájmy: rodina, turistika, cestování

Ostrá však nemusí být jediná, kdo mezi divizními týmy skončí. Myslíte si, že těch změn bude hodně? Ať už v divizi nebo třeba v ČFL či krajském přeboru?

Osobně jsem se domníval, že tomu tak bude. Aktuálně však o jiných týmech, které by měly skončit či hrát nižší soutěž než doposud, s určitostí nevím. Nechme se překvapit, až se budou losovat soutěže pro nový ročník, pak to již bude jasné.

Fotbalový život jde dál. Určitě jste dostal nějaké nabídky…

Nějaké kontakty proběhly, nic však z toho nedopadlo, tudíž bych to dál nechtěl rozvádět.

Jaké tedy máte plány? Kam se budou ubírat vaše další trenérské kroky?

To zatím opravdu nevím, čekám na nějakou zajímavou nabídku, která by mě výrazněji oslovila. Každopádně trénování je součástí mého života, stále mě baví a chci v něm určitě pokračovat i nadále.

Chyběl vám fotbal v době karantény hodně? Nebo jste alespoň stihl věci, které jste v normálním režimu zanedbával?

Ano chyběl a přiznám se, že velmi. Čas, který jsem najednou měl, jsem rozdělil mezi svou rodinu a nový druh podnikání v oblasti realit, do kterého jsem se pustil.