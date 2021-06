„Dlouhá pauza byla na našich hráčích znát. Hlavně ve velkém množství zkažených přihrávek,“ poznamenal k utkání sedlčanský vedoucí Jiří Voráček.

To se dlouho vyvíjelo lépe pro hráče z Příbrami, kteří v každém z poločasů potrestali jednu hrubku zkušeného Repetného a vypracovali si dvoubrankový náskok. Ten drželi ještě na začátku závěrečné čtvrthodiny, ačkoliv i Tatran měl do té doby své šance – ta největší Davida Krůty ale skončila pouze na břevnu.

Třináct minut před koncem se však zmíněný domácí fotbalista poprvé převtělil do role nahrávače a vybídl ke skórování Soldáta, který nastartoval sedlčanskou stíhací jízdu. Tu dokonal dvě minuty před koncem Hašek, po další Krůtově nabídce. Tatran mohl dokonce ještě skóre otočit, ale Dvořákův lob zastavila znovu horní konstrukce branky.

Přesto předvedený výkon sedlčanský realizační tým nenadchl. „Doufáme, že se to bude dalšími přípravnými zápasy lepšit,“ sdělil Voráček. Nepříjemnou zprávou pro Tatran je pak to, že zápas pro zranění nedohráli Sochůrek s Kvěchem. „Snad to ale nebude nic vážného,“ prozradil vedoucí mužstva.

Následující sobotu čeká Sedlčany další utkání, tentokrát na trávníku pražského Motorletu.