Nutno podotknout, že ač trochu šťastné, bylo vítězství Lomu zcela zasloužené. Domácí tým měl totiž po celý zápas herně navrch. Už v 7. minutě kopal po faulu Řeháka v pokutovém území penaltu, kterou ale sedlčanský brankář Dřevojan chytil. „Dal na radu trenéra Šacha, který mu krátce předtím ukázal, kam penalta půjde,“ prozradil zajímavost vedoucí mužstva Jiří Voráček.

Dřevojan byl i v dalších minutách nejzaměstnanějším mužem na trávníku. Hráče Lomu se mu svými zákroky dařilo přivádět k zoufalství a držel tak Sedlčany nad vodou. „Velká škoda, že jsme po neproměnných šancích domácího mužstva nešli do dvoubrankového vedení, určitě by se domácí dostali pod psychický tlak a zápas mohl skončit jiným výsledkem,“ poznamenal Voráček.

Narážel tím především na dvě stoprocentní šance Kvěcha, který ale v obou případech trestuhodně přestřelil. Místo toho tak přeci jen udeřili domácí.

Ve 34. minutě utekl po pravé straně Kadlec, který postupně přešel přes Krůtu s Kdolským a dostal se tak až před Dřevojana. Ten následnou střelu vyrazil pouze do Kadlecova obličeje, od něhož míč putoval na koleno sedlčanského obránce Řeháka a se pomalu došoural do branky.

Tento stav vydržel do 60. minuty. Do té doby vynikající Dřevojan si pak ale vybral slabou chvilku, když špatně vyběhl proti Novákovi, který byl u míče dříve a zvýšil na 2:0. To byl velmi pravděpodobně zlomový moment celého utkání.

Navíc za pouhé čtyři minuty si fotbalisté Sedlčan vypili kalich hořkosti až do dna, protože Kdolský při hašení dalšího požáru před vlastní brankou trefil svým odkopem Krůtu, od kterého míč znovu nešťastně zamířil za brankovou čáru.