Sahaly po překvapení. Sedlčany mohly v sobotu obrat o body dosavadního suveréna divize B Petřín Plzeň, na jehož trávníku ještě v poločase vedly. Nakonec ale prohrály 5:2 a nebodovaly tak ani ve svém třetím utkání v sezoně.

Trenérský štáb v čele s Ladislavem Šachem měl před zápasem hodně zamotanou hlavu. Neměl totiž k dispozici hned šest hráčů. Kromě zraněné trojice Řehák, Novotný a Lípa, chyběli i Sochůrek se Sosnovcem, kteří odjeli s dorostem. Na sraz se navíc bez předchozí omluvy nedostavil ani Kryštof Kvěch. „Nebyl to jeho první podobný prohřešek. Být to v jiném mužstvu, tak ho okamžitě vyhodí. To si my ale nemůžeme dovolit,“ nešetřil kritikou vedoucí mužstva Jiří Voráček.